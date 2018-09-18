18 сентября 2018, 01:04

Силовики сообщили о трех убитых в Чечне боевиках

Сотрудники Росгвардии застрелили вечером 16 сентября троих боевиков на границе Чечни и Ингушетии, сообщили источники в силовых структурах.

Боестолкновение между силовиками и группой боевиков произошло на территории Ачхой-Мартановского района Чечни близ границы с Ингушетией. По информации источника, боевики двигались по правому берегу реки Фортанга вдоль ее русла с юга на север.

Среди силовиков пострадавших нет. Убитые опознаны как 35-летний житель Кабардино-Балкарии Анатолий Хаджиев, 32-летний уроженец Киргизии Османджон Кочкаров и 26-летний житель Ингушетии Мовсар Алероев, сообщил вечером 17 сентября Telegram-канал "Силовики".

26-летний житель Малгобекского района Мовсар Алероев в июне 2018 года был объявлен в розыск как без вести пропавший. 23-летняя жена Алероева обратилась в полицию с заявлением, что супруг ушел из дома днем 1 июня и не вернулся, говорится в сообщении, опубликованном 4 июня на сайте МВД Ингушетии.

На месте боестолкновения уничтожено самодельное взрывное устройство, вместе с ним были найдены три автомата Калашникова, гранаты и другие вещи убитых - спальные мешки, медикаменты и продукты, отмечается в сообщении.

Сообщение источника сопровождается серией фотографий - на снимках трое мертвых мужчин с огнестрельными ранениями, автоматы, патроны, гранаты и другие предметы, в том числе обувь, одежда и медикаменты.

Telegram-канал Burka Daily опубликовал вечером 17 сентября скан документа под названием "Пояснительная записка к боестолкновению 16 сентября в Ачхой-Мартановском районе Чеченской республики".

Как следует из этого документа, убитый Хаджиев был дважды судим за экстремизм и принимал участие в боевых действиях в Сирии, при нем нашли паспорт, диплом об образовании и рабочий пропуск, выданный московской организацией. Второй убитый, Кочкаров, также назван участником боевых действий в Сирии. Третий убитый, уроженец Малгобека Мовсар Алероев, жил в Пседахе, не был судим и не состоял на профучете.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением этой информации и не может проверить достоверность представленных сведений и документов.

На сайтах НАК и МВД по Чечне по состоянию на 1.00 мск 18 сентября информация о боестолкновении в Ачхой-Мартановском районе Чечни отсутствует.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.

Примечание:

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