Ученые предложили решить проблему дорогостоящих похорон в Адыгее

16 сентября 2018, 00:38

Директор Адыгейского института гуманитарных исследований предложил главе республики регламентировать похоронный обряд, упростив существующие обычаи. Это помогло бы избавить мусульман региона от огромных трат, связанных с похоронами, но механизма внедрения этих предложений нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" ученые.

6 сентября директор Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т. М. Керашева (АРИГИ), доктор философских наук Адам Тлеуж обратился к главе республики Мурату Кумпилову с письмом о необходимости регламентации похоронного обряда. Письмо было составлено по результатам заседания "круглого стола", которое прошло в вузе с участием представителей муфтията, чиновников и ученых.

В письме предлагается проводить похороны единообразно для всех граждан, кроме заслуженных людей, похороны которых организуют государственные органы. Всю церемонию похорон, кроме дуа (молитвы), нужно проводить на адыгском языке и постепенно уйти от практики произнесения речей на похоронах, говорится в письме. В переходный период Тлеуж предлагает ограничить число желающих выступить на траурной церемонии тремя.

Оговаривается и прием соболезнований. "Для приема соболезнований выстраиваются только члены семьи и близкие родственники покойного. Отменить практику, когда после похорон во двор выходят женщины для приема соболезнований", - говорится в письме.

Согласно рекомендациям, на могилах надо устанавливать одинаковые памятники без фотографий и каких-либо изображений, с надписями на адыгском языке. Эскиз этих типовых памятников предлагается разработать. "Памятники должна изготавливать фирма при ДУМ. Часть прибыли должна направляться на помощь в организации похорон неимущим семьям. Цены должны быть фиксированными, с индексацией в соответствии с инфляцией", - поясняется в одном из пунктов письма.

Оградки, скамейки и столы на кладбищах Адам Тлеуж предлагает запретить, как и бетонирование могил, обкладывание их плиткой.

По его мнению, в день похорон в доме покойного никого не должны кормить, кроме родственников, находящихся там постоянно. На седьмой день после его кончины в доме могут собраться родственники и близкие друзья, но только они, а на столе должны быть только традиционные адыгские блюда. "Никаких пакетов с продуктами в этот день не раздавать", - отмечает Тлеуж. Он считает, что раздача продуктов должна проводиться на сороковой день и на годовщину смерти, причем одаривать нужно прежде всего неимущих и родных. Список завершается предложением установить фиксированное вознаграждение эфенди (так в Адыгее называют старейшин, ответственных за похороны) и людям, обмывающим покойника, передает корреспондент "Кавказского узла".

Ученые указали на невозможность навязать новые правила похорон

Наличие проблемы регламентации похоронного обряда в Адыгее очевидно, считает автор блога на "Кавказском узле" "Северный Кавказ сквозь столетия" ученый-анторополог Наима Нефляшева.

"На самом деле похороны превратились в ярмарку тщеславия. Иногда до абсурда. Пышные поминальные столы часто не отличаются от свадебных, а наряды и дорогие украшения женщин, выражающих соболезнования, становятся поводом для пересудов досужих кумушек. Можно говорить и о кризисе поведения, принятого при выражении соболезнования. Кто из нас не помнит ситуаций, когда люди забывают, что находятся в доме, где люди не могут опомниться от горя, и могут позволить себе смеяться, обсуждать чужие люстры, количество хрусталя и марку занавесок? Появилась даже практика посещения так называемых "престижных похорон", на которых можно завести нужное знакомство и решить свои проблемы как бы в непринужденной обстановке в разговорах среди людей, принимающих соболезнования. Я уже не говорю о вознаграждении для эфенди или о раздаче пакетов с едой. Пакеты часто напоминают престижный продуктовый набор, а для обычной семьи, у которой не так много родственников, это тяжкое бремя", - прокомментировала 13 сентября Нефляшева инициативу Адама Тлеужа.

Она отметила, что ученые впервые в постсоветское время решили повлиять на такую деликатную социальную сферу, как похороны. "Это тот случай, когда академическое знание может работать на социальную стабилизацию", - отметила Нефляшева. Она сочла предложения ученых "рациональной попыткой вернуться к истокам адыгской традиции и к изначальному культурному смыслу похоронного обряда". Однако эти инициативы уязвимы, поскольку реальных механизмов по их внедрению нет, написала Наима Нефляшева в заметке "Ученые Адыгеи предложили регламентировать похоронный обряд".

Она отметила корреспонденту "Кавказского узла", что в письме есть и спорные предложения. "Но есть много разумных идей - например, фиксирование платы эфенди. Речь идет не о переформатировании обряда, а о преодолении неких частностей, которые являются излишними, мешают людям, ведут к чрезмерным тратам, к показухе. Не надо забывать, что символический смысл обряда - это обеспечение покойному достойного пути к Всевышнему, а прагматический смысл - это помощь людям, потерявшим близкого человека, в их горе. Этого ученые призывают и придерживаться", - подытожила Нефляшева.

Похороны стали обременительны в финансовом плане, отметила кандидат исторических наук, сотрудник Адыгейского госуниверситета Зарема Цеева. "Многие люди в связи со смертью родственника попадают в тяжелую ситуацию, когда сваливается горе, да еще и огромные, неоправданные расходы. По воспоминаниям старшего поколения, такой чрезмерности расходов на погребальные церемонии не было", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она также отметила отсутствие механизмов, которые позволили бы внедрить предложения директора АРИГИ. "Расчет может быть только на сознательность самих людей. То есть внутренние механизмы, потому что социальные механизмы в данном вопросе отсутствуют. Люди сами должны взяться за то, чтобы важные процедуры поминовения не были столь обременительными в материальном плане. Ритуалы, необходимые в этих скорбных случаях, не должны гипертрофироваться", - считает Цеева.

При этом она подчеркнула, что государство не должно вмешиваться в эту сферу частной жизни граждан. "В первую очередь важны рекомендации авторитетных религиозных деятелей. Государство должно держаться в стороне от этого вопроса. Регламентация со стороны государства, наверное, неправомерна", - сказала Зарема Цеева.

Духовенство решает вопрос похоронного обряда и без ученых, заявил имам

Похороны действительно превратились в социальную проблему из-за своей дороговизны, подтвердил имам Тахтамукайского района Асфар Мысс.

"Трудно даже посчитать, сколько денег тратят многие люди на похоронные церемонии. Суммы выходят кругленькие. К некоторым тысяча человек на поминки приезжает, к кому-то сотни. Правда, на поминках родные и близкие обычно сами помогают деньгами семье, у которой горе. Но в любом случае на долгих похоронных церемониях надо угощать людей. И бедным людям приходится самим выкручиваться. Нельзя, как говорится, ударить в грязь лицом. Чтобы люди не сказали, что он, мол, не побеспокоился о достойных проводах в последний путь близкого человека. Часто люди берут кредиты, влезают в долги. Сейчас один бычок, которого режут на поминки, не менее 60 тысяч рублей стоит. Для малообеспеченной семьи это солидная сумма, и это еще не все траты", - отметил он.

При этом к инициативе ученых из АРИГИ имам отнесся скептически. "Рекомендации от академических ученых могут быть, но я не знаю среди них людей, которые имели бы шариатское образование и могли бы с его точки зрения дать предписания для похорон", - полагает Асфар Мысс.

Сам вопрос о правильном совершении исламского обряда похорон давно решен и без ученых-этнографов, считает имам. "Много лет назад ДУМ Адыгеи издало книгу об исламских правилах похорон. Ученые АРИГИ упомянули какие-то "адыгские обычаи" похорон. Что они имели в виду? В течение столетий адыги меняли свое отношение к обряду похорон в зависимости от религиозных воззрений. Сегодня мы по обычаям не хороним, мы хороним по шариату, хотя и с небольшими накладками местных традиций, которые религиозные деятели стремятся постепенно преодолеть. В особенности те, что прямо противоречат исламу. У адыгов в принципе нет обычаев, которые бы в острой форме противоречили шариату", - сказал имам.

По его словам, религиозные деятели уже более двадцати лет указывают людям на то, что ислам предписывает проводить похороны скромно. "Кое-какие продвижения в плане уменьшения людьми трат на похороны есть. Например, раньше семья покойного мучилась, вынужденная кормить гостей в первый день после смерти. На самом деле это противоречило и исламу, и здравому смыслу. У людей горе, а им надо озаботиться питанием гостей. Это тяжело и финансово, и психологически. В настоящее время от этого неправильного обычая отказались", - рассказал Асфар Мысс.

Многие верующие сократили процесс похорон и траурных церемоний до трех дней, добавил он. "По шариату, человека нужно похоронить в первые сутки после кончины. Траур длится только три дня, на третий день кормят людей - как милостыню за покойника, и после этого, когда человек погребен, все возвращаются к повседневным делам, и не существует обязанности устраивать пышные поминки на разные даты — семь, 40 дней, год и так далее. Но для блага души усопшего рекомендуется делать благодеяния. К примеру, раздавать милостыню (садака), читать Коран и возносить дуа (мольбу) Всевышнему", - пояснил имам.

Он считает, что людям нужно отказаться от тех обременительных обычаев, которые они наложили на себя сами, а не религия. "Так, есть какие-то семьи, которые заявляют, что год будут держать траур, когда в роду кто-нибудь умер, и в это время никаких развлечений и свадеб не будут играть. А если в этот год еще кто-то умрет из родственников, траур продлевают. И молодые люди годами ждут, пока закончится траур, не могут жениться. Вот эти явления излишние и необязательные, которых Всевышний не требует", - пояснил Асфар Мысс.

По словам имама, в Духовном управлении мусульман региона считают, что для решения проблемы нужно переиздать правила исламских похорон "в более серьезном варианте". Эти правила нужно распространить прежде всего серди эфенди, от которых зависит проведение похоронных обрядов в аулах. "Для того чтобы обряд похорон был проведен правильно, в определенных рамках, с соблюдением общих правил, для этого можно только на совесть эфенди влиять, и никак иначе", - добавил он. Директивно проблемы похорон не решить, только путем просвещения, подчеркнул Асфар Мысс.

Похоронный обряд - давний предмет споров в Адыгее, сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель аула Мамхег Мурат Хангудоков.

"Необходимо, конечно, убирать то лишнее, что на самом деле усложняет и без того трудное дело проводов человека в последний путь. Вот, вчера братишку хоронили в Майкопе. На кладбище заходишь - мавзолеи стоят. Зачем они нужны? Для человека, который смотрит на вещи с исламской точки зрения, это выглядит странным и ненужным. Зачем полмиллиона тратить на это, лучше садака (милостыню. - Прим. "Кавказского узла") раздать нуждающимся", - считает он.

По мнению Мурата Хангудокова, прийти к единообразию в похоронном обряде сложно. "Потому что какие-то особенности сейчас есть даже по разным аулам. И отменить все, что препятствует, крайне сложно. И все может вновь остаться на уровне разговоров, что уже ведутся не одно десятилетие", - сказал он.

Местный житель подтвердил, что есть люди, которые отказываются от дополнительных обрядов. "Так, в нашем роду у старшего бабушка умерла. Он не позволил проводить излишние церемонии, сославшись на авторитет муфтията, который дал разъяснения об основах погребального исламского обряда", - рассказал Хангудоков.