Жители грузинского села перекрыли трассу Тбилиси – Батуми

14 сентября 2018, 19:14

Сегодня трасса Тбилиси – Батуми на 20 минут была перекрыта жителями села Хелтубани, недовольными ходом расследования смерти 18-летнего односельчанина. После того, как полиция освободила проезжую часть, протестующие отправились на митинг в Гори.

Во время перекрытия дороги между участниками акции и полицейскими произошла стычка, но до драки дело не дошло. После того как полиция смогла оттеснить протестующих с трассы, участники акции направились в райцентр Гори для проведения митинга, передает находившийся на месте события корреспондент «Кавказского узла».

В акции принимал участие отец погибшего 18-летнего Торнике Меребашвили Мераб Меребашвили.

По официальной версии, Торнике Меребашвили погиб под колесами машины 6 июля на участке дороги Гори-Меджврисхеви. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии, следствие ведется по статье 117 и статье 276 УК страны (преднамеренное тяжелое повреждение здоровья и нарушение правил безопасности транспорта, которое привело к смерти человека).

Семья погибшего считает, что юноша был убит. Родственники Торнике Меребашвили и его односельчане вышли на акцию с требованием объективного расследования.

Родные погибшего не исключают, что ДТП инсценировали для того, чтобы скрыть реальных убийц. Члены семьи подозревают, что Торнике жестоко избили сверстники. По их словам, на теле погибшего юноши они заметили многочисленные раны, а также кровоподтеки и синяки.

Протест вызван тем, что спустя более чем два месяца после трагедии полиция не задержала ни одного обвиняемого, а родные погибшего не выдано судебно-медицинское заключение, пишет агентство «Новости-Грузия». По его данным, в акции перекрытия трассы участвовало несколько десятков человек.