Глава медслужбы грозненского СИЗО уволен после жалоб заключенного

08 сентября 2018, 18:03

Служебная проверка, проведенная после жалоб заключенного на недостаточную медицинскую помощь, завершилась увольнением руководителя медицинской службы СИЗО №1 в Грозном.

Проверка проводилась с 30 июля, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском управлении ФСИН. "Начальник медслужбы учреждения подал рапорт на увольнение по собственному желанию, который удовлетворен руководством", - проинформировал представитель ведомства.

Проверка была проведена после обращения российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. "Установлено, что во время содержания в следственном изоляторе И. неоднократно обращался к сотрудникам медицинской службы учреждения с жалобами на боли в области живота, но помощь ему не оказали", - говорится в сообщении от 7 сентября на официальном сайте уполномоченного.

В сообщении также отмечается, что начальник медицинской службы учреждения освобожден от занимаемой должности, а заключенный получил необходимое лечение.

Сотрудник ФСИН и пресс-служба уполномоченного по правам человека не назвали имя заключенного, жалобы которого стали причиной проверки, однако именно в конце июля стало известно о жалобах Ибрагима Янгулбаева, арестованного по обвинению в экстремизме. 30 июля телеканал "Грозный" показал телесюжет, в котором отрицался факт жалоб, однако зрители с недоверием отнеслись к этому утверждению.

Житель Грозного Ибрагим Янгулбаев обвиняется в разжигании ненависти или вражды за публикацию на свой странице в соцсети фотографий убитых в ходе военных действий чеченских детей и женщин. О неоказании ему медицинской помощи в следственном изоляторе стало известно после обращения адвоката Янгулбаева к прокурору республики. В данное время Янгулбаев находится в СИЗО, со ссылкой на управление ФСИН сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" не может подтвердить, что именно жалобы Янгулбаева стали поводом для увольнения начальника медицинской службы СИЗО. Комментариями уволенного и самого Ибрагима Янгулбаева или его близких "Кавказский узел" не располагает.

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