Судьба Координационного центра мусульман Северного Кавказа связана с позицией властей

08 сентября 2018, 17:01

Координационный центр мусульман Северного Кавказа 20 лет назад создавался для помощи государству в противостоянии идеологии экстремизма и терроризма, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты Максим Шевченко и Евгений Кратов. Выход из его состава некоторых муфтиятов не влечет за собой крах этой структуры, полагают они. Ее будущее зависит от позиции федеральных властей, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.

Как писал "Кавказский узел", Координационный центр мусульман Северного Кавказа, или ДУМ Северного Кавказа является централизованной религиозной организацией мусульман республик Северного Кавказа, которая была создана в августе 1998 года по инициативе первого президента Чечни Ахмада Кадырова. С 2003 года центр возглавляет муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев. В 2012 году из состава КЦМСК вышел муфтият Чечни, а в 2017 году о выходе из организации объявило ДУМ Дагестана. Кавказоведы считают, что выход республиканских ДУМ из состава КЦМСК свидетельствует о том, что муфтияты слабо нуждаются в подобной организации, поскольку конкурируют в регионе между собой.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа на добровольной основе объединяет действующие на территории Северного Кавказа мусульманские централизованные религиозные организации. Среди целей и задач центра заявлены объединение мусульманских религиозных организаций Северного Кавказа для совместного исповедания и распространения ислама на основе Корана и сунны Пророка; содействие мусульманам и мусульманским религиозным организациям Северного Кавказа в реализации их законных прав и защиты интересов свободы исповедания ислама; профилактика и противодействие экстремистским проявлениям религиозного характера; профилактика асоциального поведения мусульманской молодежи; укрепление межконфессионального, внутриконфессионального, государственно-конфессионального и межнационального мира и согласия в России; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей; издание фетв (толкование религиозно-культовых вопросов), исламской литературы; организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций по исламской тематике, сообщается на сайте КЦМСК.

КЦМСК планирует отметить свой 20-летний юбилей 15 сентября. Такое решение было принято 11 августа в Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы в Нальчике, где состоялась встреча глав муфтиятов, входящих в центр, передает ИА IslamNews.

Самой большой проблемой и трудностью для основателей КЦМСК была война на Северном Кавказе, заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель центра Исмаил Бердиев. «И именно чтобы помочь решить эту проблему мы и создали Координационный центр. В то время все, кто что хотел, то и говорил. Тогда мы решили собрать всех муфтиев и создать общую структуру», - рассказал он.

По словам Бердиева, КЦМСК продолжает вести религиозную и общественную работу. «Сейчас мы издаём фетвы, обучаем имамов и детей, проводим конкурсы и ведем иную религиозную и общественную работу», - пояснил Бердиев.

Польза от участия Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края в КЦМСК ощутима в настоящее время, считает заместитель муфтия этого ДУМ Асфар Шаов. «Разработаны образовательные аспекты. К примеру, проводятся курсы повышения квалификации имамов районных и сельских мечетей, в том числе проводится сертификация имамов, то есть они проходят необходимую подготовку для того, чтобы продолжать и дальше своё служение», - рассказал Шаов "Кавказскому узлу".

Результаты деятельности КЦМСК не могут сразу же дойти до рядового мусульманина, полагает он. «Этот эффект аккумулируется и работает на перспективу. Проводниками здесь являются имамы, и они, получая новые знания и навыки, будут доводить их до обычных мусульман», - отметил Шаов.

Координационный центр консолидировал мнение мусульманского сообщества

Обстановка конца 1990-х годов на Северном Кавказе поставила вопрос о координации деятельности отдельных мусульманских организаций в регионе, отметил главный редактор газеты "День республики " в Карачаево-Черкесии Евгений Кратов.

"Важность и значимость Координационного центра определялась тем, что он не подменял действующие муфтияты, не ограничивал их полномочия, но позволил выражать мнение мусульманского сообщества Северного Кавказа по ключевым проблемам: как внутрироссийским, так и внешнеполитическим. Это и была основная функция КЦМСК, и в острейшие моменты он её выполнил... КЦМСК показал мнение мусульманского сообщества в идеологическом и политическом отношении, противоположное тому, которое выражали сепаратистские силы... Помимо этого, КЦМСК сыграл свою роль и в восстановлении ослабевших связей и налаживании отношений со странами исламского мира", - рассказал Евгений Кратов "Кавказскому узлу".

КЦМСК сыграл важную роль в «противостоянии идеологии экстремизма и терроризма», считает журналист и общественный деятель Максим Шевченко.

«Координационный центр мусульман Северного Кавказа объединил, в первую очередь, муфтиев и муфтияты региона, также мусульман, придерживающихся традиционного для Северного Кавказа направления ислама. Структура создавалась на фоне растущей террористической угрозы на Северном Кавказе, на фоне активной деятельности проповедников, которые пропагандировали джихад, - пояснил Шевченко "Кавказскому узлу". - В тот период террористическая война шла не только в Чечне, но и по всей территории Северного Кавказа — в Дагестане, в КБР. Теракты проводились везде, в том числе на Ставрополье и в Северной Осетии. КЦМСК важен был федеральным властям для координации управления муфтиятами Северного Кавказа».

Решение повседневных проблем мусульман осталось за муфтиятами

Координационный центр мусульман Северного Кавказа создавался для того, чтобы объединить духовные управления мусульман регионов Северного Кавказа, в том числе для взаимодействия с властями, отметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.

По его мнению, эта организация стала своего рода продолжением государственных структур.

«Задачи борьбы с исламофобией, роста количества мечетей, противодействия незаконным задержаниям и т.п. и не ставились перед КЦМСК», - заявил Курбанов "Кавказскому узлу", пояснив, что эти задачи решаются самими муфтиятами в своих регионах.

Будущее КЦМСК зависит от органов государственной власти, считает он. "Именно им данная структура нужна была для удобства как согласительная между разными муфтиятами и органами госвласти», - добавил эксперт.

Руслан Курбанов сравнил КЦМСК с Содружеством Независимых Государств (СНГ) и не исключил появления у нее конкурентов при определенных условиях. «Исходя из того, что создание КЦМСК было необходимо государству, то и появление конкурентов может только при заинтересованности российского государства. К примеру, на просторах России существуют две конкурирующие структуры муфтиятов — Совет муфтиев России в Москве и Центральное духовное управление в Уфе. Если власти в Москве посчитают, что на Кавказе нужен второй координационный центр, он может появиться», - резюмировал Курбанов.

Евгений Кратов считает КЦМСК жизнеспособной структурой. "Она не решает всех проблем. Но она позволяет сформулировать пути решения проблем и найти ресурсы для этого. А то, что отдельные муфтияты в настоящее время вышли из КЦМСК, не является признаком слабости. Наоборот, это показатель того, что это не клетка, в которую всех загнали, и никто оттуда выйти не может. Это не догматическая, закостеневшая система, а живой организм. В ней есть внутренние проблемы и противоречия, которые характерны для любой серьезной структуры», - полагает Кратов.

Требовать от КЦМСК решения повседневных проблем мусульман, по мнению Максима Шевченко, не стоит. "Решением текущих проблем вряд ли они могли заниматься, так же, как и защитой мусульман при незаконных задержаниях. Для этого нужно было иметь влияние на силовые структуры", - отметил Шевченко.

Выход из состава КЦМСК некоторых муфтиятов не может отразиться на перспективах существования всей этой структуры, уверен он. «Деятельность КЦМСК ведь не подменяла местные муфтияты. КЦМСК подобен ООН для государств - это добровольная структура, которая не может обязывать кого-то насильно что-то делать», - считает Шевченко.