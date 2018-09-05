Власти Грузии поспорили с оппозицией из-за российских участников форума

05 сентября 2018, 14:05

Международный южнокавказский форум, в котором принимают участие российские журналисты и политологи, начался на фоне акции протеста. Четыре российских участника мероприятия не были допущены на территорию Грузии.

Военные действия на территории Грузии и непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии, в который вмешалась Россия, начались в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, говорится в материале о "Пятидневной войне", размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает эти территории оккупированными РФ.

Работа медиафорума "Роль СМИ в укреплении доверия в регионе" привела сегодня к акции протеста в Тбилиси. Несколько десятков человек собрались у входа в гостиницу, где проводится мероприятие, и стали освистывать его участников.

Протестующие заявили, что медиафорум - рабочая встреча для распространения антизападной пропаганды, и сопроводили российских журналистов возгласами: "Россия – оккупант", сообщает "ИнтерПрессНьюс".

"Мы хотели объяснить им, что пока Россия не выведет войска с нашей территории, нам не о чем говорить с Россией", - цитирует издание одну из участниц акции Ирину Цаадзе.

Участие в акции приняли представители молодежного крыла "Национального движения" и гражданского общества "Россия – оккупант", сообщает "Первый канал Грузии".

По данным телеканала, протестующие организовали театрализованный перформанс, накрыв столы и пригласив музыкантов. По их словам, этой сценой они указали на то, как власти встречают людей, проводящих политику Москвы. В целях безопасности на акции присутствует патрульная полиция.

Согласно информации, размещенной на сайте организатора политологического центра "Север-Юг", медиафорум "Роль СМИ в укреплении доверия в регионе" "призван объединить на одной площадке ведущих экспертов в области медиаиндустрии, журналистов, представителей власти и блогеров из Грузии, России, Азербайджана и Армении". "В рамках Медиафорума состоятся дискуссионные панели, лекции известных деятелей журналистики и политологии для молодых журналистов и обозревателей. Российские медиаперсоны проведут мастер-класс и тренинг", - подчеркивается в анонсе мероприятия. Организаторами медиафорума также выступили пресс-клуб "Содружество" и газета "Грузия и мир" при поддержке Фонда президентских грантов, отмечается в анонсе.

Власти Грузии не пустили в страну российских журналистов

Власти Грузии уведомили четверых российских журналистов, планировавших принять участие в медиафоруме, что им запрещен въезд в страну.

По словам военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, он, старший научный сотрудник МГИМО Алексей Токарев и руководитель Международного совета Ассоциации исследователей российского общества Геннадий Бордюгов направлялись в Тбилиси для участия в Международном южнокавказском медиафоруме.

"Однако нам выдали бумагу на грузинском языке. За что не пустили в Грузию - непонятно. Было заявлено, что нам закрыт въезд в Грузию, относились при этом к нам нормально и вежливо. Мы уже приземлились в Москве", - процитировал 4 сентября Литовкина ТАСС.

Российского политолога Алана Касаева вернули назад на пропускном пункте "Верхний Ларс". Журналист заявил, что в течение часа его держали на границе, а после сообщили об отказе во въезде. По словам Касаева, ему не объяснили причины отказа, написала 4 сентября "Грузия-online".

По данным издания, отказ во въезде в Грузию был обоснован нарушением журналистами закона "Об оккупированных территориях".

В Грузии после событий августа 2008 года был принят закон "Об оккупированных территориях". Согласно ему, иностранцам, посещающим Абхазию и Южную Осетию без разрешения властей Грузии, грозит уголовная ответственность.

"Грузинская сторона все сделала, в данной ситуации, по закону, действующему уже длительной время! (...) Грузино-российский конфликт, хотим мы этого или нет, психологически существует в умах достаточно большого количества граждан Грузии и сейчас. Между странами нет дипотношений. В Грузии есть партии откровенно антироссийской направленности, и существуют их активисты и сторонники", - напомнил блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi в своем посте "Грузия не впустила российских журналистов, и это - логично, учитывая конфликт между странами!".

Он также отметил, что участникам конференции в Тбилиси стоило бы учитывать, что "возможны провокации против них".

Организаторы назвали медиафорум нейтральным

Форум носит абсолютно нейтральный характер, как и выступления его участников, заявила одна из организаторов мероприятия, исполнительный директор политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова.

"У нас будет профильное мероприятие. Мы нейтрально будем выступать. Все мероприятие будем вести в таком стиле (нейтральном)", - процитировало Трапезникову 4 сентября "Эхо Кавказа".

По данным издания, от обвинений дистанцировался и участник форума, политолог Алексей Малашенко. "Вот вы хором говорите "оккупация". Я об оккупации говорить не буду. Простите, это не моя функция. У меня другие проблемы. Проблемы политической культуры. Я все это знаю. Все очень непросто. Мы должны общаться. Несмотря на все проблемы. Обстоятельства везде хреновые. Лично я не часть пропаганды точно", - заявил он.

Оппозиция обвинила власти Грузии в игнорировании российской пропаганды



Проведение медиафорума в Тбилиси не несет рисков, так как он не способен повлиять на политику Грузии, уверен представитель правящей партии. При этом представитель оппозиции обвинил власти в игнорировании пропаганды Кремля.

"Никакой опасности нет. Вы прекрасно знаете нашу национальную позицию. Никакой журналист или политолог не сможет оказать никакое влияние на власть в Грузии", - процитировало 4 сентября слова вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского "Новости-Грузия".

По данным издания, в свою очередь один из лидеров оппозиционной парламентской партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки заявил, что пропаганда Кремля получила новые возможности для ведения деятельности внутри страны.

"Европейская Грузия" очень часто говорит о том, что для этих "экспертов", которые поддерживают оккупацию, в период правления "Грузинской мечты" приезд в Грузию стал очень комфортным. Это неоспоримый факт, и эта конференция — еще одно подтверждение этому", - подчеркнул Канделаки.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля страны - участницы НАТО по итогам саммита в Брюсселе подтвердили принятое в 2008 году решение о том, что Грузия станет членом альянса. 17 июля Владимир Путин анонсировал "ответную реакцию" на вступление Грузии в НАТО, поскольку продвижение альянса к границам России, по его мнению, будет представлять угрозу для страны. Вступление Грузии в НАТО может привести к "страшному конфликту", предположил 6 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Для граждан России, которые планируют посетить Грузию, "Кавказский узел" подготовил справочные материалы "10 советов для российских туристов в Грузии" и "Старина Тбилиси".