04 сентября 2018, 19:14

Замглавы района на Ставрополье осужден за взятку

Суд признал замглавы Предгорного района Ставропольского края Антона Сапилкина виновным в получении взятки от застройщика в размере 300 тысяч рублей и приговорил его к семи годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", дело в отношении Антона Сапилкина было возбуждено 7 июня 2017 года.

Согласно приговору, Сапилкин возглавлял рабочую группу, которая должна была пресекать самовольное строительство. В конце 2016 года замглавы района узнал о незаконном строительстве на участке площадью более 900 квадратных метров в поселке Пятигорском и потребовал от застройщика 300 тысяч рублей. При получении этих денег Сапилкина и задержали, сообщило следствие.

Суд назначил Сапилкину семь лет исправительной колонии строгого режима и лишил его права занимать должности в органах власти в течение еще трех лет, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления СКР по Ставрополью.

На сайте администрации Предгорного района, по состоянию на 19.14 мск, нет комментариев относительно приговора суда. Комментариями от осужденного или его представителей "Кавказский узел" также не располагает.

Примечание:

"Следствие заинтересовала покупка жилья переселенцам в Ессентуках", "Мэр Новопавловска заподозрен в трехмиллионном ущербе бюджету", "Глава ставропольского сельсовета признан виновным в вербовке боевика".

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