Задержание уличных музыкантов в Ереване привело к акции протеста их коллег

31 августа 2018, 05:55

Сотрудники полиции в Ереване задержали двух уличных музыкантов с Украины. Действия полицейских вызвали негодование коллег задержанных артистов, которые устроили музыкальную акцию протеста. О поддержке уличных музыкантов заявила министр культуры Армении Лилит Макунц.

Акция в знак солидарности с уличными музыкантами состоялась 30 августа в центре Еревана на Северном проспекте. В акции приняли участие сотни жителей армянской столицы, а также музыканты, которые пришли со своими инструментами поддержать своих коллег, передает корреспондент «Кавказского узла» с места событий.

Участников акции возмутили действия полицейских, которые 29 августа подвергли приводу с Северного проспекта уличных музыкантов. Как сообщили очевидцы в социальной сети Facebook, полицейские скрутили руки одного из артистов и положили его на землю лицом вниз.

Полиция объяснила задержание музыкантов тем, что они употребили алкоголь

Пресс-служба республиканской полиции распространила сообщение, в котором обосновала привод уличных музыкантов в полицейский участок.

Согласно сообщению, полиция подвергла приводу двоих граждан Украины на основании 175 статьи КоАП «Употребление алкогольных напитков в общественном месте или нахождение в нетрезвом состоянии».

«После составления протокола об административном нарушении, оба были отпущены», - отмечено в сообщении.

Силовики также утверждают, что уличные музыканты нарушили общественный порядок и спорили, используя ненормативную лексику.

То, что музыканта положили на асфальт, полицейские объяснили тем, что он "оказывал пассивное сопротивление". "В соответствии с законом пассивное сопротивление можно сломить, применив физическую силу», - сказано в сообщении полиции.

Активистов не устроило объяснение полиции

В социальных сетях был распространен призыв выйти на центральный проспект, «играть в знак солидарности с уличными музыкантами, ни на децибел не превышая закон».

На место акции прибыл шеф республиканской полиции Валерий Осипян, который рассказал журналистам об инциденте. По словам шефа полиции, силовики не совершили противозаконных действий при задержании музыканта.

«Вы были в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердил тест на алкоголь. Но я не собираюсь вам читать нотацию. Я хотел убедиться, что с вами все в порядке», - сказал Осипян, обратившись лично к одному из участников инцидента

Шеф полиции добавил, что уличные музыканты могут играть до 23.00, не превышая допустимой нормы звука.

Комментируя инцидент корреспонденту "Кавказского узла", Валерий Осипян заявил, что необходимо урегулировать деятельность уличных музыкантов, в частности, необходимо контролировать громкость исполнения ими музыки. «Есть музыканты, которые играют без усилителей, что допустимо, но когда используют дополнительную технику, необходимо, чтобы музыка не доставляла неудобства жителям окрестных домов», - пояснил шеф полиции.

Министр культуры пришла к уличным музыкантам

На место акции пришла министр культуры Лилит Макунц. Она считает, что на Северном проспекте должны звучать песни уличных музыкантов.

«Это придает колорит городу. Искусство должно быть не только в театрах и музеях, но и демонстрироваться на улице. Люди должны получать эстетическое удовольствие, прогуливаясь по улице», - заявила министр «Кавказскому узлу».

Уличная музыка – специфичная культура, которая привлекает туристов, заявила корреспонденту «Кавказского узла» член Совета старейшин блока «Елк» Ани Самсонян. При этом она осудила действия полиции при задержании уличного музыканта.

«Закон не позволяет шуметь и нарушать покой горожан после 23.00. И полиция должна следить, чтобы эта норма не была нарушена. Но даже если кто-то нарушил положения закона, это не означает, что против него надо применять силу», - подчеркнула Ани Самсонян.

Уличная музыка создает настроение и формирует городскую культуру, считает гитарист Артур Атаян, принявший участие в акции в поддержку уличных музыкантов.

«Многие музыканты живут, играя на улице. Это также нравится людям. Останавливаются, слушают, иногда танцуют», - заявили он «Кавказскому узлу».