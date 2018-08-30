Власти Кубани не смогли решить проблему преподавания родного языка школьникам адыгских аулов

30 августа 2018, 05:17

На Кубани возможность изучать адыгский язык на постоянной основе есть только у школьников четырех аулов Лазаревского и Туапсинского района, заявил председатель «Адыгэ Хасэ» причерноморских адыгов-шапсугов Маджид Чачух. В школах в местах компактного проживания адыгов в крае нет единой системы изучения родного языка, из-за этого страдает качество обучения, отметил зампредседателя "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт. Власти Кубани заявили о нехватке кадров для обучения школьников адыгскому языку.

Как писал "Кавказский узел", по словам главы общественной организации "Адыгэ Хасэ" причерноморских адыгов-шапсугов Халида Тлифа, в школе №90 в ауле Большой Кичмай добавлены часы на изучение адыгского языка и литературы со 2 по 11 классы, причем изучение языка обязательно и для русских детей. Опыт школы в Большой Кичмае, по словам начальника отдела по межнациональным отношениям и взаимодействию с национально-культурными объединениями Краснодарского края Сергея Мозгового, опыт средней школы в Большом Кичмае планируется реализовать и в других школах адыгских аулов на территории Кубани.

В средних школах аулов Большой Кичмай и Хаджико Лазаревского района адыгский язык изучают с 1 по 11 класс, в средних школах аулов Агуй-Шапсуг и Псебе Туапсинского района в прошлом году были введены дополнительные часы, рассказал 29 августа корреспонденту "Кавказского узла" председатель «Адыгэ Хасэ» причерноморских адыгов-шапсугов Маджид Чачух.

«Эти четыре школы охватывают только 35% адыгских детей на Кубани, 65% не имеют возможности изучать родной язык. В аульских школах никаких особых проблем нет. Нужна помощь только в приобретении учебных пособий. В остальных школах, где учатся наши дети, мы предлагаем ввести язык в качестве дополнительных занятий», - сообщил Чачух.

Однако, по его словам, для того, чтобы в кубанских школах, где из двух тысяч учащихся всего 40 детей-адыгов, ввести внеклассное изучение родного языка, нужны преподаватели.

«Это должны быть подвижники, готовые переехать. Нужно определить, что мы можем предложить этим педагогам. Возить детей в другие школы на занятия – невозможно», - отметил Чачух.

По его словам, в кубанских школах, где учатся адыгские дети, можно создать разновозрастные кружки изучения родного языка.

Чачух отметил также, что учебные пособия по родному языку - букварь и рабочая тетрадь автора Асиет Каратабан - были напечатаны в Майкопе за счет общественной организации «Адыгэ Хасэ» и выданы ученикам Кичмайской школы.

«Нам необходима помощь краевого бюджета на приобретение учебников родного языка. Также надо определиться с финансированием на привлечение учителей. Раньше в ауле Псебе был дом для учителей, они могли приехать работать и жить, сейчас такого дома нет», - отметил Чачух.

Зачастую в семьях адыгские дети не слышат родного языка

Зампредседателя «Адыгэ Хасэ» Краснодарского края Аскер Сохт назвал удручающей ситуацию с изучением адыгского языка даже в базовых аульских школах, отметив, что сейчас нет единой системы обучения.

«В Кичмае учат с первого класса, в Хаджико с пятого класса, в Агуй-Шапсуге язык изучают с шестого класса. Где-то - один час в неделю, где-то - три часа. Ничего не нужно придумывать, есть готовая модель изучения в республике Адыгея. Министерству образования Кубани необходимо воспользоваться этим опытом и создать единую систему», - заявил Сохт корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что в Краснодарском крае и в Краснодаре адыгские дети разбросаны по разным школам и создать для них систему обучения родному языку - нерешаемая проблема, тем более, что зачастую в семьях дети не слышат адыгского языка.

«Конечно, тут важна и ответственность родителей. Раньше детей в школе нужно было научить читать и писать на родном языке, теперь нужно сначала дать азы, научить говорить, а потом уже писать и читать», - заявил Сохт.

Он отметил, что в конце июля 2018 года был принят федеральный закон, который предусматривает изучение родного языка в обязательной части учебного плана.

24 июля депутаты Госдумы одобрили законопроект о национальных языках во втором чтении, оставив обязательным изучение родных языков по выбору родителей учащихся. В новой версии законопроект предполагает внесение русского языка в перечень родных языков народов РФ, чтобы родители учащихся в национальных республиках имели возможность выбрать его для изучения в качестве родного языка ребенка.

«Необходимо обеспечить исполнение госгарантий в реализации прав на изучение родных языков во всех образовательных организациях края и в местах компактного проживания адыгов. Это задача стоит сейчас перед руководителями школ», - отметил Сохт.

Школа в Большом Кичмае была недофинансирована на три миллиона рублей

Школы в четырех адыгских аулах Кубани должны получить особый этно-культурный статус, считает представитель причерноморских адыгов-шапсугов Халид Тлиф.

«К школе в Большом Кичмае в 2017 году управление образования Лазаревского района применяет понижающий коэффициент финансирования как к обычной сельской школе. В результате школа была недофинансирована на три миллиона рублей. Не смогли закупить учебники родного языка, для дошкольной группы игровые пособия закупали за счет спонсоров», - рассказал Тлиф.

По его словам, не хватает финансирования для проведения практических мероприятий по закреплению языка, концертов, конференций, а без них все усилия по изучению адыгского языка могут быть напрасными.

В планах Минобразования Кубани провести статистическое исследование в школах, где учатся адыги

В двух аульских школах Лазаревского района родной язык преподают выпускники Адыгейского государственного университета, где есть факультет адыгейского языка и литературы, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела общего образования Министерства образования Краснодарского края Ольга Лозовая.

По ее словам, в школе №90 Большого Кичмая ученики седьмых-восьмых классов изучают родной язык три часа в неделю, в девятом классе - один час в неделю адыгейская литература, с первого по восьмой класс – народные игры адыгов.

«Из 157 учеников 90% изучают родной язык. В школе №94 аула Хаджико – также 90% ребят и родителей изъявили желание изучать родной язык. В школе №15 Агуй-Шапсуга все 148 учеников изучают родной язык, преподаватель - заслуженный учитель Адыгеи. В ауле Псебе из 38 учеников 15 изъявили желание учить язык», - сообщила Лозовая.

Она отметила, что в ауле Урупский Успенского района, где компактно проживают адыги, в школе №9 введено изучение родного языка со второго по восьмой классы один час в неделю, в девятом классе изучают адыгский этикет, ученики пятых-восьмых классов - культуру и быт адыгов.

Министерство образования Краснодарского края планирует провести статистическое исследование в школах, где учатся дети адыгской национальности, чтобы определить, сколько учителей родного языка требуется, после этого совместно с общественными национальными организациями будут решать проблему кадрового дефицита, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Петр Халанский.

По его словам, финансирование таких школ можно организовывать с помощью грантов.

«В этом году федеральное агентство по делам национальностей выделило дополнительное финансирование нам как раз на развитие родных языков, не считая регионального финансирования. Эти деньги пойдут, в том числе, на развитие национальных школ», - рассказал Халанский.

"Никто, кроме нас, родной язык не сохранит"

Житель Динского района Аслан Бекух рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в его семье трое детей-школьников, и они не говорят на родном языке, поскольку потеряли к нему интерес.

«Мы все, старшие, говорим на родном языке, с детства пытались привить его и своим детям, но они пошли в детский сад, в школу и потеряли к нему всякий интерес. Мне, конечно, горько от этого», - сказал мужчина. Он также отметил, что в доме храниться адыгейская литература, которая не востребована молодым поколением.

«У меня и племянники не интересуются языком. Они уже взрослые, студенты. Знают несколько слов, и все. Мой отец специально для внуков закупал литературу в Адыгее, читал им сказки, пока маленькие были, но толку нет», - отметил Бекух.

По его словам, он хотел бы, чтобы его дети учились в школе, где преподают родной язык.

«У нас, к сожалению, в Динской нет такой школы. Нет никаких курсов, где бы дети могли получать азы родного языка. Очень это печально. Народ, забывший свой язык - уже не народ», - сообщил мужчина.

Житель Краснодара Абу Хауко рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что его сыновья, ученики пятого и шестого классов, с детства владеют разговорным родным языком.

«Мы старались с их рождения обязательно разговаривать на адыгском языке, можно сказать, что они впитали его с молоком матери. Но это скорее бытовой язык, не литературный. Читают, но писать не умеют. Им даже интересно среди своих русских ровесников говорить между собой на родном языке, никто не понимает», - рассказал мужчина.

Он отметил, что в школе выучить родной язык невозможно.

«Нужна языковая среда. Что такое один час в неделю или два в аульских школах? Это капля в море. Язык сложный, его нужно постоянно слышать. Нужно, чтобы родители чувствовали ответственность. Никто за нас наш язык не сохранит», - считает мужчина.

Он отметил, что всей семьей они бывают на пятничных намазах в мечети, чтобы привить любовь к религии.

Житель станицы Тамань Хамует Шамсетов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его старшая дочь учится в Адыгейском государственном университете на факультете адыгского языка и литературы.

«Мы живем компактно - моя семья, семья брата и наши родители - и стараемся сохранить все традиции нашего народа и, конечно, язык. Понятно, что у нас в таманских школах никто преподавать язык не будет, поэтому мы сами. Дочь настолько прониклась, что решила стать преподавателем языка», - рассказал мужчина.