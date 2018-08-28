Amnesty International осудила выдачу Россией Азербайджану беженца Фарида Юсуба

28 августа 2018, 00:58

Азербайджанский беженец Фарид Юсуб, обвиняемый в краже, подделке документов и незаконном пересечении границы, связал свое преследование в Азербайджане со своими оппозиционными взглядами. Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что на родине он может быть подвергнут пыткам и несправедливому суду.

Юсуб был выдан Азербайджану 15 августа и в настоящее время находится под следствием по обвинению в краже, подделке документов и незаконном пересечении границы.

"Власти Азербайджана должны гарантировать, что он не будет подвергнут пыткам, и немедленно освободить, если не представят достоверных доказательств совершения им преступления", - говорится в заявлении организации, поступившей в адрес "Кавказского узла".

Правозащитники также заявили, что расследование должно быть проведено в соответствии с нормами международного права, а сам Юсуб должен быть обеспечен адвокатом, контактами с семьей и получить необходимую медицинскую помощь.

Юсуб заявлял, что преследуется из-за оппозиционных взглядов и личной вражды с ним высокопоставленного силовика. Обвинения ему были заочно выдвинуты после того, как он дал интервью в сентябре 2016 года русской службе "Радио Свобода", в котором осуждал политический режим Азербайджана за преследования критиков.

По словам Юсуба, он подвергался преследованиям с 2008 года. Тогда он был избит силовиками, после того, как помог своей сестре с детьми бежать из страны. Сестра, как утверждает Юсуб, подвергалась плохому обращению со стороны бывшего супруга, высокопоставленного силовика. Впоследствии сам Юсуб покинул Азербайджан и получил статус беженца в агентстве ООН по делам беженцев в Египте. Однако из-за политической нестабильности в 2014 году он перебрался в Россию. Москва, проигнорировав статус беженца нуждающегося в международной защите, выдала его 15 августа Азербайджану, заявила Amnesty International.

Правозащитники подчеркнули, что тем самым Россия не выполнила своих международных обязательств в области прав человека. Amnesty International также заявила о серьезных нарушениях прав человека в Азербайджане, "где в течение многих лет были ограничены права на свободу выражения мнений, ассоциации и мирные собрания были строго ограничены, многие журналисты, правозащитники и другие активисты подвергались преследованиям". "B стране сейчас более 100 политзаключенных", - говорится в заявлении.

18 августа 2015 года в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор 14 обвиняемым по делу о пособничестве незаконному выезду из Азербайджана детей и бывшей супруги генерал-майора Эмина Шекинского. Фигуранты были признаны виновными по статьям 177 (кража), 320 (фальсификация документов) и 318 (незаконное пересечение границы) УК Азербайджана. Три человека получили от трех до восьми лет лишения свободы, остальные были осуждены условно. При этом уголовное дело в отношении бывшей жены полицейского Гюльнары Шекинской, ее брата Фарида Юсуба и главы неправительственного Азербайджанского центра миграции Аловсата Алиева было выделено в отдельное производство, и они были объявлены в розыск.

Согласно материалам дела, Шекинская, похитив из сейфа мужа 60 тысяч манатов (по курсу того времени это было эквивалентно 72 тысячам долларов), половину из них потратила на изготовление фальшивых документов с целью выезда из страны, вместе с четырьмя детьми незаконно покинула Азербайджан через границу с Грузией, сообщила азербайджанская служба "Радио свобода" 18 августа 2015 года.

Находящийся в политэмиграции в Германии глава Азербайджанского центра миграции Аловсат Алиев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что действительно помог бывшей супруге генерала полиции в выезде из Азербайджана, поскольку она просила о помощи в связи с намерением ее бывшего мужа отобрать детей. Она, по словам Алиева, представила доказательств применения пыток против нее со стороны бывшего мужа. Что касается кражи денег, то 60 тысяч манатов принадлежали самой Шекинской, и их она получила в качестве компенсации за снос квартиры в целях благоустройства вокруг площади флага в Баку, рассказал Алиев.

Эмин Шекинский не комментирует уголовное дело по факту кражи и выезда из страны его бывшей жены с детьми. "Я не хочу говорить об этом обширно. Было возбуждено уголовное дело в связи с этим вопросом. Другие вопросы можете задать следователю", - процитировал его слова в июле 2015 года Vzglyad.az.

Получить комментарии в МВД и генеральной прокуратуре Азербайджана в связи с заявлением правозащитников по делу Юсуба не удалось.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".