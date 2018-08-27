Сотрудник прокуратуры в Кабардино-Балкарии дал показания в пользу Свидетеля Иеговы*

27 августа 2018, 17:57

Свидетели Иеговы* в городе Майском не распространяли экстремистские материалы, сообщил в суде по делу главы местной религиозной организации Юрия Залипаева помощник прокурора.

Как сообщал "Кавказский узел", Свидетель Иеговы* из города Майский Юрий Залипаев обвинен в разжигании религиозной вражды и призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 статьи 282 и ч. 1 статьи 280 УК РФ), ему грозит до пяти лет лишения свободы. Согласно версии обвинения, во время проповеди Залипаев нелестно отзывался о мусульманах и православных, призвав других Свидетелей Иеговы* бить их, а также распространял запрещенную религиозную литературу. Залипаев отверг обвинения. Процесс по его делу начался 17 июля.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций. Имущество организаций суд постановил конфисковать в пользу государства. На юге России, по состоянию на 30 марта 2017 года, действовали 107 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы* – 74 в ЮФО и 33 в СКФО. В Кабардино-Балкарии насчитывалось пять местных организаций, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

На сегодняшнем судебном заседании по делу Залипаева был допрошен помощник прокурора города Майского, сообщил адвокат обвиняемого Антон Омельченко корреспонденту «Кавказского узла».

Помощник прокурора сообщил суду, что ему неизвестны факты распространения экстремистских материалов Свидетелями Иеговы*. «Свидетели Иеговы* знакомы с федеральным списком запрещенных материалов и учитывают его в своей работе», - отметил помощник прокурора.

Сотрудник прокуратуры подтвердил также информацию защиты о принадлежности номера мобильного телефона, с которым связывались свидетели, давшие показания против Залипаева. По его словам, этот номер мобильного телефона принадлежит оперативнику одной из силовых структур.

Ранее адвокат Омельченко сообщил "Кавказскому узлу", что обвинение против Залипаева строятся на показаниях двух свидетелей, которые начали посещать богослужения СИ* в Майском летом 2016 года. Перед этим им они многократно принимали звонки с телефона, которым пользовался силовик. По версии защиты, по телефону этот силовик давал свидетелям указания. Сам Залипаев и около 30 верующих, допрошенных в ходе следствия, опровергли их показания.

Также сегодня в суде были допрошены три сотрудника следственных органов, которые изымали в августе 2016 года запрещенную религиозную литературу в молельном зале в Майском. «[Двое из них] сказали, что литературу обнаружили до них, поэтому они не могут сказать, ее подбросили, или она там была», - рассказал адвокат.

Третий член следственной группы, эксперт-криминалист, допрошенный на сегодняшнем заседании, констатировал, что следственная группа и сотрудники силовых структур, которые обнаружили литературу, приехали вместе, отметил Омельченко.

Пятым свидетелем, допрошенным сегодня на суде, стал местный житель Водогрецкий. Он сообщил суду, что некая женщина дала ему журнал «Пробудись»**, который он выкинул в мусорный бак. Свидетель не смог уточнить номер журнала и дату его выхода.

По словам адвоката Омельченко, на заседании суда присутствовали несколько человек из числа верующих. «Общественность Майского интересуется этим процессом», - отметил адвокат.

Следующее заседание по делу Залипаева назначено на 7 сентября.

* – Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.



** – Отдельные номера журнала внесены в Федеральный список экстремистских материалов.