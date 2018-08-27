Малхаз Кобаури. Фото: Давид Сакварелидзе https://1tv.ge

27 августа 2018, 14:51

Грузинский суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве американской семьи

Суд отказался сегодня удовлетворить ходатайство защиты Малхаза Кобаури, просившей освободить из-под ареста обвиняемого в убийстве семьи Смит в горах Грузии.

Как информировал "Кавказский узел", 19-летнего Малхаза Кобаури арестовали 11 июля.

По мнению судьи Мцхетского районного суда, отказавшегося отпустить Кобаури из-под стражи, риски, связанные с нахождением обвиняемого на свободе, не только не уменьшились, но и возросли, сообщило сегодня на своем сайте Общественное телевидение Грузии.

На сегодняшнем процессе присутствовали члены семьи Малхаза Кобаури. Они считают арест обвиняемого необоснованным, информирует "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, что супруги Смит и их четырехлетний ребенок пропали в ущелье Хада в Душетском районе 6 июля, спасатели нашли их тела в течение трех дней. Согласно результатам экспертизы, обвиняемый имел сексуальный контакт с убитой женщиной, а ребенок был убит выстрелом в упор. После обнародования этих данных адвокат Малхаза Кобаури отказался его защищать. Обвиняемому в убийстве грозит пожизненное заключение.

Примечание:

"Траурная акция прошла у школы в Тбилиси", "Двое несовершеннолетних ранены в Ставрополе при задержании подсудимого", "Мужчина погиб после стрельбы в центре Тбилиси".

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