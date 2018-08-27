27 августа 2018, 08:30

Спасатели предупредили о риске пожаров в Астраханской области

Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется на территории Астраханской области до 29 августа, сообщило МЧС.

По данным ведомства, 27, 28 и 29 августа риск возникновения пожаров будет высоким в центральных, северных и южных районах, а также в Астрахани.

В эти дни также вероятно возникновение ландшафтных пожаров, сообщило Главное управление МЧС по Астраханской области на своем сайте.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Астрахани +29 градусов, переменная облачность, скорость ветра 5 метров в секунду. Днем 28 августа температура повысится до +31 градуса по Цельсию, будет ясно, ветер будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду. 29 августа днем температура воздуха составит +31 градус, переменная облачность, ветер усилится до 7 метров в секунду.

Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Власти отчитались о восстановлении энергоснабжения домов жителей Кисловодска", "МЧС предупредило о риске возникновения пожаров в Калмыкии", "Спасатели предупредили об угрозе пожаров в Кабардино-Балкарии".

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