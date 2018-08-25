Более 80 человек собрал Молодежный форум в Нагорном Карабахе

25 августа 2018, 18:17

Темой шестого Молодежного форума, но который в этом году собралось порядка 80 человек из всех районов Нагорного Карабаха, стало социальное предпринимательство. Бизнес, организованный молодыми людьми, будет способствовать развитию общин, а также сотрудничеству между ними, заявили организаторы форума.

"Арцахский (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") молодежный форум-2018 в этом году проводится в шестой раз, с 24 по 27 августа его мероприятия проходят на территории общины Тог Гадрутского района, передает корреспондент "Кавказского узла".

"В форуме участвуют молодые люди из Степанакерта, по семь человек из всех семи районов республики", - сообщил начальник отдела по делам молодежи министерства Давид Гукасян.

Принципы форума остаются неизменными – это общение между молодежью из всех районов, различные культурно-развлекательные мероприятия, учебные и информационные тренинги, встречи с представителями законодательного органа, министерств, фондов для получения интересующей молодых людей информации, отметила заместитель министра культуры, по делам молодежи и туризма Гаяне Атанесян.

Темой тренингов на форуме стало социальное предпринимательство. "Мы предлагаем молодым людям приобрести навыки по составлению бизнес-программ и начать предпринимательство", - отметила Атанесян.

По ее словам, таким образом молодежь будет способствовать развитию своих общин.

"Лучшие проекты будут поддержаны и профинансированы со стороны министерства", - сказала она.

"Арцахский молодежный форум-2018" проходит под лозунгом: "Ты молод", - отметил руководитель молодежной неправительственной организации "Во имя Арцаха" Гор Баласянян.

Он рассказал, что участники форума уже встретились с министрами культуры и образования Нагорного Карабаха, с министром здравоохранения Армении, также запланированы встречи с представителями Инвестиционного фонда и Фонда содействия сельскому хозяйству. В последний день форума запланирована встреча с президентом Нагорного Карабаха, сказал он.

Этот форум укрепит и сблизит "молодежь из всех районов Арцаха (Нагорного Карабаха), и это единство будет сохраняться и укрепляться совместными бизнес-проектами", - отметил Баласянян.

"Кавказский узел" писал, что с 12 по 14 апреля в Степанакерте прошел всеармянский студенческий форум, его участники заявили о необходимости объединения учащихся армянских вузов вокруг национальной идеи и участия молодежи в процессе международного признания Нагорного Карабаха.