25 августа 2018, 18:17

Более 80 человек собрал Молодежный форум в Нагорном Карабахе

Темой шестого Молодежного форума, но который в этом году собралось порядка 80 человек из всех районов Нагорного Карабаха, стало социальное предпринимательство. Бизнес, организованный молодыми людьми, будет способствовать развитию общин, а также сотрудничеству между ними, заявили организаторы форума.

"Арцахский (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") молодежный форум-2018 в этом году проводится в шестой раз, с 24 по 27 августа его мероприятия проходят на территории общины Тог Гадрутского района, передает корреспондент "Кавказского узла".

"В форуме участвуют молодые люди из Степанакерта, по семь человек из всех семи районов республики", - сообщил начальник отдела по делам молодежи министерства Давид Гукасян.

Принципы форума остаются неизменными –  это общение между молодежью из всех районов, различные культурно-развлекательные  мероприятия,  учебные и информационные  тренинги,  встречи с представителями законодательного органа, министерств, фондов для получения интересующей молодых людей информации, отметила заместитель министра культуры, по делам молодежи и туризма Гаяне Атанесян. 

Темой тренингов на форуме стало социальное предпринимательство. "Мы предлагаем молодым людям приобрести навыки по составлению бизнес-программ и начать предпринимательство", - отметила Атанесян.

По ее словам, таким образом молодежь будет способствовать развитию своих общин.

"Лучшие проекты будут поддержаны и профинансированы со стороны министерства", - сказала она.

"Арцахский молодежный форум-2018" проходит под лозунгом: "Ты молод", - отметил руководитель молодежной неправительственной организации "Во имя Арцаха" Гор Баласянян.

Он рассказал, что участники форума уже встретились с министрами культуры и образования Нагорного Карабаха, с министром здравоохранения Армении, также запланированы  встречи с представителями Инвестиционного фонда и Фонда содействия сельскому хозяйству. В последний день форума запланирована встреча с президентом Нагорного Карабаха, сказал он.

Этот форум укрепит и сблизит "молодежь из всех районов Арцаха (Нагорного Карабаха), и это единство будет сохраняться и укрепляться совместными бизнес-проектами", - отметил Баласянян.

"Кавказский узел" писал, что с 12 по 14 апреля в Степанакерте прошел всеармянский студенческий форум, его участники заявили о необходимости объединения учащихся армянских вузов вокруг национальной идеи и участия молодежи в процессе международного признания Нагорного Карабаха.

Примечание:

"Армянские эксперты невысоко оценили значение поставки российских БТР Азербайджану", "Специалисты высоко оценили поставленную в Азербайджан российскую бронетехнику", "Политологи Армении не исключили возможность обострения карабахского конфликта".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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25 августа 2018, 18:17

  • Более 80 человек собрал Молодежный форум в Нагорном Карабахе

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