Мэрия Махачкалы рапортовала о выплатах июльских зарплат уборщицам

22 августа 2018, 13:51

Начата выдача зарплаты за июль сотрудницам клининговой компании в Махачкале, ранее добивавшимся погашения долгов и регулярного перечисления денег, сообщил представитель мэрии. Одна из уборщиц подтвердила получение денег.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля более 50 сотрудниц клининговой компании вышли на митинг к зданию правительства Дагестана с требованием выплатить им зарплату. Врио главы Махачкалы Абусупьян Гасанов пообещал, что женщинам погасят задолженность за два месяца, а затем вовремя будут выплачивать зарплату. 6 августа мэрия Махачкалы отчиталась о выделении денег новой организации МБУ "Махачкалинская горочистка" на зарплаты уборщицам за май и июнь.

"21 августа начата выплаты зарплаты за июль работникам Кировского района, 22-23 августа зарплату получат уборщицы в Советском и Ленинском районах", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы мэрии Махачкалы.

Получение зарплаты подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" работник клининговой компании Айшат.

По ее словам, зарплату за июль она получила 21 августа. Еще должны выплатить половину суммы за май, этот вопрос в мэрии обещали урегулировать после решения всех юридических вопросов с предыдущим работодателем, пояснила женщина.

По закону, всех сотрудников клининговой компании должны были перевести в новый штат, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Ахмед Абакаров. "У всех должны быть трудовые книжки или заключенные с компанией договоры. Судя по тому, что зарплата выплачивается, работники оформлены должным образом", - пояснил он.

По словам юриста, в случае невыплаты зарплаты сотрудникам компании, в первую очередь, следовало обратиться в трудовую инспекцию. При длительных сроках невыплаты необходимо подавать заявление в прокуратуру и обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании с работодателя как суммы задолженности по заработной плате, так и компенсации за задержку ее выплаты, заявил Ахмед Абакаров. "В Махачкале уборщицы – в основном женщины, не обладающие достаточными юридическими познаниями. Единственный способ обратить внимание на проблему у них – это митинги и другие акции протеста. Как видим, им это удалось", - подчеркнул юрист.