Заявление Шамбы о диалоге с Грузией вызвало резонанс в Тбилиси

19 августа 2018, 06:20

Абхазский политик Сергей Шамба выступил за начало диалога с Грузией. Представители правящей партии и оппозиции Грузии заявили в ответ о необходимости развивать отношения межу простыми людьми. Официальному диалогу может помешать Москва, а сам Шамба говорил о сосуществовании двух независимых государств, что неприемлемо для Грузии, заявили в Тбилиси.

Лидер партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба в эфире передачи "Разбор полета" на радио "Эхо Москвы" заявил, что выступает за начало абхазско-грузинского диалога.

Сергей Шамба - абхазский политический деятель, бывший министр иностранных дел Абхазии (с мая 1997 года по июнь 2004 года), бывший премьер-министр Абхазии (с февраля 2010 года по сентябрь 2011 года), говорится в биографии политика на "Кавказском узле".

"Я был лидером этой борьбы против Грузии, так можно, наверное, сказать. Но я первый, кто начал говорить, что пора как-то налаживать диалог и думать о совместном будущем, в том смысле, что мы соседние народы, и нам предопределено судьбой быть соседями", - сказал Шамба в эфире "Эха Москвы" 13 августа.

"Я не считаю грузин врагами. У меня есть друзья в Грузии. У нас, собственно говоря, ведь ну да, был и этнический конфликт, но в большей степени он был политическим все-таки", - заявил он.

Заявление Сергея Шамбы вызвало резонанс в политических кругах Грузии

Спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе в эфире "Рустави 2" 16 августа прокомментировал заявление Сергея Шамбы, отметив, что в абхазско-грузинских отношениях есть красные линии, связанные с территориальной целостностью Грузии.

"У нас есть красные линии и такие линии, в первую очередь, связаны с территориальной целостностью. И это - незыблемый принцип. Наш приоритет - углубление и развитие отношений между людьми. К сожалению, у этих отношений будет искусственный барьер со стороны России", - сказал Кобахидзе.

Депутат парламента от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Георгий Тугуши считает необходимым решение вопроса о возвращении в Абхазию вынужденно перемещенных лиц.

"Шамба сказал правду. Абхазы и грузины могут жить мирно, но мы забываем главный фактор - Россию. Я не думаю, что у нас есть перспектива как-то что-то продвинуть вперед, и все это, к сожалению, останется словами", - сказал Тугуши 18 августа корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, он ознакомился с рядом заявлений и аналитических материалов, исходя из которых видно, что "сами абхазы очень недовольны существующей ситуацией".

У Абхазии нет будущего с Россией, считает Георгий Тугуши. "Оно (будущее) связано с Грузией", - сказал он, добавив, что "их недовольство будет нарастать".

Шамба видит будущее обеих сторон как двух государств

Грузинские эксперты отметили, что Шамба говорил об Абхазии и Грузии как о двух разных соседних государствах.

Цель заявления Шамбы - начало диалога по вопросу восстановления железнодорожного сообщения, как вопроса, который "волнует" Россию, считает представитель неправительственной организации "Грузинский институт европейских ценностей" Мамука Жгенти.

"Сама суть заявления Шамбы преследует получение какой-либо выгоды от России, чтобы добиться изменения формата переговоров... Основная цель - восстановление железнодорожного сообщения. Это то, что их волнует, чего они добиваются и что им нужно, как воздух", - сказал Жгенти корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он подчеркнул, что в настоящее время Шамба находится в оппозиции.

"Если бы это было озвучено теми, кто входит в правительство Абхазии, то, может, это бы восприняли иначе", - предположил он.

По мнению Жгенти, не существует как таковой "абхазской стороны", так как все решения принимает Россия.

Профессор политологии университета Ильи Гия Нодия воспринял заявление Шамбы как "пробный камень", но уточнил, что это приглашение к диалогу - "неофициальное".

"Я сомневаюсь, что власти Абхазии высказали готовность к диалогу, так как не уверен, что Шамба может говорить от их имени", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Шамба видит будущее обеих сторон как двух разных соседних государств, отметил руководитель "Института грузинской политики" Корнели Какачия.

"Это - одна из важных проблем, из-за которой так долго не происходит урегулирование конфликта", - считает Какачия.

По его мнению, заявление Шамбы рассчитано на население Абхазии, так как у него есть президентские амбиции.

Сухум не ждет прорыва в многолетних переговорах с Грузией

Высказывания Сергея Шамбы являются его личным мнением, а не «отражением официальной абхазской политики», заявил корреспонденту "Кавказского узла" бывший министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба.

«Это, скорее всего, его личные мнения. Это же не заявление партии «Единая Абхазия», которую он возглавляет. Насчет того, что нам надо договариваться - я тоже так считаю. Будучи министром, я неоднократно заявлял, что нельзя быть вечными врагами. Надо прийти к какому-то "модусу вивенди", способу сосуществования, как соседние государства», - сказал он.

Реакцию грузинской стороны Чирикба назвал "интересным моментом".

«Забавно видеть там такой ажиотаж, поскольку и сам Сергей Шамба, и официальные лица о таких вещах говорят регулярно, в частности, в Женеве. Я восемь лет участвовал в переговорах, и мы постоянно твердили о необходимости конструктивного диалога, ведущего к снятию напряженности и подписанию мирного договора», - пояснил он.

Женевские дискуссии проводятся после военных событий в Южной Осетии в августе 2008 года на основе договоренностей, достигнутых при посредничестве ЕС, ООН и ОБСЕ. Участие в переговорах принимают представители Южной Осетии, Абхазии, России, Грузии, Соединенных Штатов Америки, ООН, ОБСЕ и Европейского союза.

По его словам, грузины не хотят видеть в абхазах "реальных партнеров".

«Все дело в упорном нежелании грузин видеть в абхазах реальных партнеров по действительно весьма сложным переговорам. Им кажется, что достаточно десятка-другого резолюций ООН, и проблема решится сама собой. Жизнь показывает, что это не так», - сказал Чирикба.

У сторон отсутствует заинтересованность в перспективных переговорах

Перспективных переговоров с Грузией пока ожидать не стоит, считает абхазский журналист Антон Кривенюк.

«Вынесем за скобки непреодолимые пока вопросы в двусторонних отношениях. Остановимся на внутриполитических вопросах. Ситуация такова, что мы имеем хаос "пост-государства". В таких условиях «каждый ломает каждого». И естественно, что любая власть, которая хотя бы даже заявит о диалоге с грузинами, будет сломлена всеми оппонентами. Сломают, так сказать, в профилактических целях», - считает журналист.

По его мнению, у обеих сторон отсутствует заинтересованность, и имеется масса нерешенных "прикладных вопросов".

«Нет элементарного - координации спецслужб на границе, нет инструментов поддержки граждан Абхазии, у которых могут возникать те или иные проблемы, когда они находятся в Грузии, равно как и наоборот. То есть, решения прикладных вопросов, неизбежно возникающих, если две территории граничат друг с другом», - сказал журналист.

При этом, по словам Кривенюка, Сергея Шамба является достаточно крупной фигурой в кавказской политике и известен, как "политик, рационально видящий будущее", поэтому ему трудно отрицать важность восстановления нормальных добрососедских отношений с Грузией.

«Сергей Миронович - политик с давно состоявшимися, хорошо известными, в том числе и далеко за пределами Абхазии, взглядами. Это достаточно крупная фигура в кавказской политике, и ему свойственна стабильность взглядов. Кстати, Шамба также выступал за более тесную интеграцию с Россией, и для него одно не отменяет второе. Мне импонируют его взгляды. И в целом это свидетельство того, что политик живет в наше время, а не пережевывает догмы прежних эпох», - говорит Кривенюк.

Однако старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев не разделает мнения о выступлении Шамбы как о выражении личной позиции.

Он назвал высказывание политика "официальной позицией Сухума, выраженной неформально".

«Они это примерно и говорят: мы готовы к равноправному диалогу с Грузией», - сказал политолог корреспонденту «Кавказского узла».

При этом, по его словам, ничего нового в заявлении Шамбы нет.