Фото грузинских борцов в футболках с флагом России вызвало протесты в Тбилиси

18 августа 2018, 07:56

Скандалом обернулось публикация в Интернете фотографии участников грузинской сборной по вольной борьбе и их тренера в футболках с портретом главного тренера России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева на фоне российского флага. В Тбилиси прошла акция протеста против борцов.

Волна критики обрушилась на борцов после того, как грузинская служба "Радио Свобода" опубликовала фото, на котором чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр Гено Петриашвили, чемпион мира Зураб Якобашвили, а также главный тренер сборной Грузии Георгий Иантбелидзе запечатлены в футболках, раскрашенных в цвета российского триколора и с портретом главного тренера сборной России по вольной борьбе, депутата парламента Северной Осетии Дзамболата Тедеева.

Чемпион Европы 1993 года Дзамболат (Джамболат) Тедеев с 2001 по 2012 годы, а затем с 2016 года по настоящее время является главным тренером сборной России по вольной борьбе. В 2011 году Тедеев предпринимал попытку участия в выборах президента Южной Осетии, но Центризбирком отказался зарегистрировать его кандидатуру, говорится в биографической справке Дзамболата Тедеева, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

«Я понимаю спортивную дружбу вне зависимости от национальности, но дружба дружбой, а цвета вражеского флага, портрет депутата сепаратистского режима... Ни один из вас не заметил, что надел футболку с цветами российского флага??? Позор вам!» - приводит образец типичного комментария в грузинском сегменте соцсетей "Эхо Кавказа".

Сами спортсмены остро отреагировали на критику, отмечает издание.

Президент национальной федерации борьбы Гега Гегешидзе призвал критиков борцов "не лезть не в свое дело", указав, что грузинские борцы прославляют страну на весь мир.

"Когда весь мир носит футболки с Гено Петриашвили, Зурой Якобашвили или Ладо Хинчагашвили, почему вы не говорите – зачем вы их носите, ребята? Когда весь мир размахивает нашим флагом, наизусть знает наш гимн, потому что федерация каждый раз завоевывает медали, кто-то спрашивает, в каких условиях мы тренируемся? Дзамболат Тедеев – чемпион Европы, главный тренер российской сборной по вольной борьбе и наш друг. Надели наши ребята футболки или нет – никого, простите, не касается. Кстати, именно Тедеев был тем, кто помог с передачей тела несчастного парня (Арчила) Татунашвили. Именно благодаря ему он был похоронен своей семьей", - заявил Гегешидзе.

"Кавказский узел" писал, что гражданин Грузии Арчил Татунашвили умер в больнице Цхинвала 23 февраля, на следующий день после того, как был задержан югоосетинскими силовиками по подозрению в подготовке диверсии. Тело Татунашвили было передано Грузии лишь 20 марта. Грузинские эксперты нашли на теле умершего множественные следы пыток, заявил министр по делам перемещенных лиц Созар Субари. По делу об умышленном убийстве и незаконном лишении свободы Татунашвили в Грузии заочно арестованы два югоосетинских силовика.

Главный тренер сборной Грузии Георгий Иантбелидзе пояснил, что он с членами сборной сфотографировался в футболках с портретом Тедеева, проявив к нему дань уважения, не обратив внимание на триколор. "Первое, на что обращаешь внимание, когда тебе дают футболку, это картинка, а то, что там флаг, Россия, на это никто не обратил внимания. Это тут ни при чем вообще. То, что мы потеряли наши дома, территории, это, конечно, наша вечная боль. Еще раз повторяю, мы надели футболки с фотографией, а не с флагом", - отметил он.

По словам Гено Петриашвили, фотография была сделана по личной просьбе Тедеева весной этого года в Дагестане, когда там проходил чемпионат Европы. «Мы дружелюбно согласились, поскольку он наш большой болельщик и друг. Похожие футболки в качестве сувенира вручаются на всех чемпионатах. На этих футболках есть изображение нашего друга и борца. Только из-за него мы сняли это фото», – указал борец.

Однако политики в Тбилиси раскритиковали спортсменов. В частности, член "Европейской Грузии" Георгий Канделаки посчитал объяснения борцов неприемлемыми в условиях, когда страна считают Россию оккупировавшей ее территории. "Такое поведение очень печально, потому что в то время, когда страна борется за территориальную целостность и возвращение вынужденных переселенцев, объяснять все это личной дружбой с человеком, который не признает территориальную целостность Грузии... неприемлемо", - заявил Канделаки.

В августе 2008 года произошел вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией при участии России, вошедший в историю под названием "Пятидневная война". Масштабные военные действия начались в ночь на 8 августа и продолжались пять дней. 12 августа на тот момент президент России Дмитрий Медведев заявил, что принял решение о завершении операции. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, после чего Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в материале "Пятидневная война" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Представитель правящей "Грузинской мечты", глава юридического комитета парламента страны Эка Беселия заявила, что понимает возмущение граждан поступком борцов. "Конечно, все это неприятно, и эмоциональные оценки [в адрес спортсменов] вполне естественны... Учитывая, что у страны есть оккупированные территории, надо быть более внимательными и осторожными", - цитирует слова Беселии, как и слова Гегешидзе, Иантбелидзе, Петриашвили и Канделаки, "Эхо Кавказа".

Возмущение фотографией переросло в акцию протеста против борцов

Активисты движения «Наша страна оккупирована» 17 августа организовали пикет перед зданием Национальной федерации борьбы. Участники пикета держали плакаты и расклеивали стикеры. Сотрудники полиции потребовали от активистов убрать стикеры, а участнице акции, взявшей на себя ответственность за их расклейку, выписали штраф, передает "Грузия-Онлайн".

Блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi считает, что борцы поступили неосмотрительно, но их не следует обвинять в предательстве страны.

"Разумеется, я тоже считаю, что грузинские вольники поступили неосмотрительно и в нынешней ситуации это был, явно, опрометчивый шаг. Но называть их за это предателями? И грузинские борцы, кстати, одни из немногих, кто еще прославляет спортивную Грузию за рубежом... Смотреть на это шоу абсолютно нелепых, истерящих людей, которые любого, у кого иная позиция, тут же называют предателем и врагом Грузии, омерзительно. Я даже не хочу называть имен политиков, это просто шапито, то, как они себя ведут и как нелепо грозят кому-то кулачком", - написал он 17 августа в своем посте на "Кавказском узле".