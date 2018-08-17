Крупный пожар произошел на складе с ацетоном в Краснодарском крае

17 августа 2018, 10:46

Пожарные потушили огонь на складе с ацетоном в Тимашевске на площади 1100 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня ночью на улице Выборной на складе открытого хранения бочек с ацетоном.

Пожарным потребовалось около трех часов, чтобы локализовать огонь, и еще три часа на его ликвидацию - в 6.50 мск огонь был полностью потушен. Площадь пожара составила 1100 квадратных метров. "По предварительной информации, погибших и пострадавших на пожаре нет", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В тушении пожара участвовали 85 человек, было задействовано 26 единиц техники, проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре 30 июля в самострое в Сочи. Жертвами пожара стали 11 человек.