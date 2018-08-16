16 августа 2018, 15:57

Самолет в Ростов-на-Дону экстренно сел в Анталии

Авиалайнер, летевший в Ростов-на-Дону со 150 туристами, экстренно приземлился в Анталии из-за проблем с двигателем, сообщил источник в аэропорту.

По его данным, "Боинг-737" авиакомпании "Северный ветер" выполнял чартер из Туниса в Ростов-на-Дону. Командир воздушного судна запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту, после того, как обнаружилась критическая проблема в одном из двигателей, рассказали в аэропорту Анталии.

"Пилот запросил экстренную посадку, самолет успешно приземлился. Все пассажиры уже покинули лайнер, ожидают замену самолета", - цитирует источник в справочной аэропорта РБК.

На борту самолета было более 150 российских туристов, возвращавшихся с отдыха в Тунисе. Им будет предоставлен резервный борт для дальнейшего перелета. Неисправный самолет отстранен от полета, передает со ссылкой на источник "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал об экстренной посадке в июле самолета из Сочи в Новосибирске. Авиалайнер, на борту которого находились 164 человека, аварийно сел после отказа оборудования, никто не пострадал.

Примечание:

"Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Баку", "Военный самолет аварийно сел в Адыгее", "Экипажи трех самолетов совершили вынужденные посадки в Сочи".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

16 августа 2018, 17:21

16 августа 2018, 17:10

16 августа 2018, 16:11

16 августа 2018, 15:57

16 августа 2018, 15:49

  • 1 "Анжи" готовится к домашнему матчу вопреки угрозе ликвидации клуба

    Игроки "Анжи" готовятся в Махачкале к предстоящей игре, невзирая на финансовые проблемы, пояснил полузащитник Роланд Гиголаев. Бывший главный тренер команды Гус Хиддинк поддержал флешмоб в поддержку "Анжи", другой бывший наставник Гаджи Гаджиев назвал невысокими шансы на спасение дагестанской команды.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости