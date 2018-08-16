Самолет в Ростов-на-Дону экстренно сел в Анталии

16 августа 2018, 15:57

Авиалайнер, летевший в Ростов-на-Дону со 150 туристами, экстренно приземлился в Анталии из-за проблем с двигателем, сообщил источник в аэропорту.

По его данным, "Боинг-737" авиакомпании "Северный ветер" выполнял чартер из Туниса в Ростов-на-Дону. Командир воздушного судна запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту, после того, как обнаружилась критическая проблема в одном из двигателей, рассказали в аэропорту Анталии.

"Пилот запросил экстренную посадку, самолет успешно приземлился. Все пассажиры уже покинули лайнер, ожидают замену самолета", - цитирует источник в справочной аэропорта РБК.

На борту самолета было более 150 российских туристов, возвращавшихся с отдыха в Тунисе. Им будет предоставлен резервный борт для дальнейшего перелета. Неисправный самолет отстранен от полета, передает со ссылкой на источник "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал об экстренной посадке в июле самолета из Сочи в Новосибирске. Авиалайнер, на борту которого находились 164 человека, аварийно сел после отказа оборудования, никто не пострадал.