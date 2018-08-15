9 тысяч паломников отправились в хадж из Дагестана

15 августа 2018, 20:34

Около 9 тысяч паломников отправились в хадж из аэропорта Махачкалы, который обслужил 40 чартерных рейсов в вывозную фазу хадж-кампании.

Как писал "Кавказский узел", Дагестану в этом году выделена квота на 8600 паломников в Мекку. К концу марта были приняты более 4000 заявок, сообщили власти республики.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – паломничество в священную для мусульман Мекку – совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря – зуль-хиджа. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину или мусульманке, достигшим совершеннолетия и имеющим возможности для этого. Одно из важнейших условий совершения хаджа - деньги на поездку должны быть заработаны честным трудом.

Перевозку паломников из Дагестана в святые для мусульман места осуществляли авиакомпании Saudi Arabia Airlines и FlyDubai. Часть паломников вылетела в хадж регулярными рейсами авиакомпании FlyDubai, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте аэропорта Махачкалы.

По данным пресс-службы аэропорта, ежегодно аэропорт Махачкалы обслуживает более половины всех российских паломников.

Первый рейс с паломниками из Махачкалы в Дубай, откуда далее они едут в Медину на автобусах, вылетел 1 августа. Путевка в хадж в этом году стоит от 2,5 до 3,1 тысячи долларов, сообщил со ссылкой на уполномоченного по организации хаджа в республике туроператора "Марва-тур" 3 августа ТАСС.





Самый дешевый из семи туров, предлагаемых "Марва-тур", стоит 2 350 долларов, самый дорогой – 7 600 долларов. Паломники, которые поехали в хадж через Грузию, сэкономили 50 тысяч рублей, отметило 14 августа издание "Кавказ.Реалии".