15 августа 2018, 20:34
9 тысяч паломников отправились в хадж из Дагестана
Около 9 тысяч паломников отправились в хадж из аэропорта Махачкалы, который обслужил 40 чартерных рейсов в вывозную фазу хадж-кампании.
Как писал "Кавказский узел", Дагестану в этом году выделена квота на 8600 паломников в Мекку. К концу марта были приняты более 4000 заявок, сообщили власти республики.
Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – паломничество в священную для мусульман Мекку – совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря – зуль-хиджа. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину или мусульманке, достигшим совершеннолетия и имеющим возможности для этого. Одно из важнейших условий совершения хаджа - деньги на поездку должны быть заработаны честным трудом.
Перевозку паломников из Дагестана в святые для мусульман места осуществляли авиакомпании Saudi Arabia Airlines и FlyDubai. Часть паломников вылетела в хадж регулярными рейсами авиакомпании FlyDubai, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте аэропорта Махачкалы.
По данным пресс-службы аэропорта, ежегодно аэропорт Махачкалы обслуживает более половины всех российских паломников.