13 августа 2018, 21:07

Житель Дагестана осужден за принадлежность к боевикам

Суд признал жителя Дагестана членом "махачкалинской" вооруженной группировки и приговорил его к 11 годам колонии.

Согласно приговору Советского районного суда Махачкалы, местный житель также передал другому боевику деньги, профинансировав тем самым его подпольную деятельность. Он признан виновным по частям 1 и 2 ст. 208 УК России.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, по выходу оттуда его свобода будет ограничена еще год, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Дагестана.

Максимальный срок, грозивший махачкалинцу, составляет 20 лет заключения.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от осужденного или его представителей относительно позиции суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 июля житель Бабаюртовского района был обвинен в том, что не сообщил правоохранителям о знакомых ему участниках незаконного вооруженного формирования.

Примечание:

"Житель Грозного обвинен в недоносительстве на потенциального боевика ИГ", "Дело обвиняемого в недоносительстве жителя Грозного направлено в суд", "Жители Чечни обвинены в финансировании терроризма".

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