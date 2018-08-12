Митинг фермеров в Ростовской области прошел под контролем силовиков

12 августа 2018, 19:34

15 активистов вышли сегодня в Красносулинском районе на акцию протеста, требуя, чтобы власти обратили внимание на земельные проблемы фермеров.

Митинг прошел в Божковском сельском поселении в Красносулинском районе в 100 метрах от трассы М-4 "Дон" на земле фермера Евгения Птицына. Митингующие развесили четыре баннера, содержащие требования "вернуть плодородный слой земли", "деньги аграриям", "землю и дорогу", передает корреспондент "Кавказского узла".

Сам Евгений Птицын рассказал, что с 2016 года ему на правах собственности принадлежит земельный участок, который, по его утверждениям, с 2009 года "начали отнимать частями".

"То линию электропередачи поставили на моей земле, то высоковольтные опоры, потом часть земли забрали под разворот машин возле стоянки и заправки. Куда я только ни обращался, но воз и ныне там", - заявил Птицын корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, после неоднократных жалоб на чиновников он стал получать угрозы в свой адрес от неизвестных ему людей.

Фермер Владимир Мажаев, участвовавший в акции, заявил, что его права нарушаются в течение восьми лет.

"После прокладки газопровода через мой участок не была проведена техническая рекультивация. Куда я только ни обращался - результата никакого. Второй вопрос - это то, что власти продали дорогу, которая соединяет хутора с трассой М-21, теперь выезда на трассу для людей нет. Поэтому мы и вышли на митинг, а также обратимся к Путину, чтобы прекратить беспредел", - рассказал Мажаев корреспонденту "Кавказского узла".

Участники митинга пригрозили новыми акциями протеста

Уведомление о проведении сегодняшнего митинга властям подал директор Белокалитвинского регионального общественного учреждения по защите прав сельхозтоваропроизводителей Сергей Чеверда, который представляет интересы фермеров. Он рассказал, что к проведению сегодняшней акции людей вынудили крайние обстоятельства.

"Мы уже обращались и к местным властям, и к районным, и в правительство Ростовской области, в два комитета Государственной думы, в администрацию президента, однако никаких мер принято не было", - утверждает Чеверда.

"Рядом с местом митинга находится частная заправка. Чтобы там могли разворачиваться большегрузы, под видом реконструкции дороги, передвинули эту дорогу на шесть метров. Потом для строительства другой частной заправки по полю Птицына поставили линию электропередачи по всей длине участка. По полю другого фермера Владимира Мажаева проложили газопровод, рекультивацию не провели, тем самым уничтожено шесть гектаров плодородной земли", - рассказал Чеверда корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, обращения в различные ведомства не принесли результата. "Был составлен акт, в котором утверждается, что плодородный слой не восстановлен, земля не пригодна к использованию. Кроме того, рядом протянули еще один газопровод, и такая же картина", - сказал Сергей Чеверда. - Вот поэтому мы и решили провести митинг, который назвали "Против коррупции". На митинге мы составили резолюцию, в которой обращаемся к президенту России и просим его восстановить справедливость".

"Под резолюцией должны подписаться 100 человек, подписи мы начали собирать прямо на митинге и потом эту резолюцию отправим президенту", - рассказал Сергей Чеверда.

Участники митинга заявили, что "если в течение месяца дела не сдвинутся с мертвой точки, то последуют и другие митинги".

К началу митинга, к 10.00 мск, на место его проведения прибыли двое сотрудников полиции. Они записали данные собравшихся и взяли объяснения. Примерно через час к месту проведения акции приехали еще трое полицейских. Они поинтересовались у протестующих, почему те собрались, и попросили их предоставить документы, разрешающие провидение митинга, а также документ, подтверждающий, что это земля Птицына.

Простояв два часа и так и не выяснив с полицией, законный митинг или нет, митингующие начали сворачивать плакаты. В этот момент подъехала еще одна полицейская машина. К концу акции на поле было семеро митингующих и семь сотрудников полиции. Люди собрали плакаты, сели на машины и уехали, передал корреспондент "Кавказского узла".

Позже фермер Евгений Птицын, который проживает в поселке Тополевый, в телефонном разговоре рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что примерно в 15.00 к нему домой приехали 12 полицейских, пять из них зашли во двор. "Полковник сказал, что он приехал из Ростова, и спросил, из-за чего был митинг. Сотрудники полиции вели себя корректно, но предупредили, что нельзя проводить незаконные митинги, а нужно брать разрешение в органах местной власти. После чего стражи порядка уехали", - рассказал Птицын.

В администрации Красносулинского района корреспонденту "Кавказского узла" посоветовали обратиться за комментарием по поводу фермерских земель в управление земельным имуществом. Там рассказали, что конфликт длится уже восемь лет. "Птицын считает, что кадастровая палата сдвинула его участок при реконструкции дороги. Сейчас он оспаривает действия кадастровой палаты. Мы не занимались этим вопросом, следственные органы нас проверяли, наших действий там нет", - сказала начальник земельного управления Галина Неграмотнова корреспонденту "Кавказского узла".