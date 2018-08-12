Грузинские политологи предрекли Усупашвили выход во второй тур выборов президента

12 августа 2018, 11:02

Три оппозиционные партии выдвинули бывшего спикера парламента Грузии прошлого созыва Давида Усупашвили кандидатом в президенты. У него есть все шансы войти на выборах в четверку лидеров, если решение об участи в выборах не примет более весомый кандидат, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 августа действующий глава государства Георгий Маргвелашвили объявил, что выборы президента Грузии назначены на 28 октября.

В соответствии с поправками в Конституцию Грузии намеченные выборы президента республики станут последними, которые пройдут путем прямого голосования. В связи с переходом к парламентской модели правления, а также с планируемым избранием главы государства парламентом с 2024 года президент будет избран не на пять, а на шесть лет.

На 10 августа поступило 12 заявлений о выдвижении кандидатов в президенты, передает со ссылкой на пресс-спикера Центральной избирательной комиссии Анну Микеладзе "Грузия-онлайн".

Три партии - "Движение строительства", "Свободные демократы" и "Национальный форум" - обратились в Центральную избирательную комиссию Грузии с заявлением о выдвижении кандидатом в президенты Грузии экс-спикера парламента прошлого созыва, лидера партии "Движение строительства" Давида Усупашвили, сообщает "Спутник-Грузия".

10 августа партии начали сбор подписей, необходимых для регистрации, они должны собрать не менее 25923 подписей своих сторонников.

"Мы считаем, что на сегодняшний день Давид Усупашвили, исходя из своего прошлого, своей деятельности и тридцатилетнего опыта, больше всех соответствует критериям президента, оговоренным Конституцией", - приводит слова представителя "Движения строительства" Тенгиза Шергелашвили грузинская телекомпания "Рустави 2".

По его словам, планы партии не ограничиваются участием ее представителя в президентских выборах, она также намерена принять участие в парламентских выборах, которые пройдут через два года.

"Усупашвили может занять на выборах второе-четвертое место", - считает эксперт неправительственной организации "Центр стратегических исследований и развития" Леван Алапишвили. Возможно, он выйдет во второй тур, который состоится, уверен он.

По мнению Алапишвили, это произойдет, если ситуация радикально не изменится, что зависит от действий правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" и поддерживающих ее партий в парламенте.

"В грузинской политике нельзя ничего четко оговорить - все может измениться", - отметил Алапишвили.

Он не исключает, что лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, проанализировав ситуацию и осознав то, что отказ от выдвижения своего кандидата в президенты правящей партией реально в стране ничего не изменит, в последний момент может сам баллотироваться на пост президента или выдвинуть весомого кандидата. Кроме того, партии, входящие в состав парламентского большинства, могут выдвинуть своих кандидатов в президенты в статусе независимых и начать работать на их победу, сказал Алапишвили.

При этом он сомневается, что в выборах решит участвовать действующий глава государства. "Маргвелашвили старается... создать интригу, четко не говоря о своих намерениях. Не думаю, что он будет баллотироваться, так как публичная жизнь или работа в госструктурах не доставляет ему комфорта. Он всегда давал понять, что чувствует себя некомфортно", - сказал Алапишвили.

Участие Усупашвили в президентских выборах связано с "заботой о партии", которая находится только в начале своего становления, считает политолог "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе.

"Альянс с политическими фигурами, у которых не очень большой рейтинг, означает проигрыш на выборах и отсутствие политических перспектив", - указал он.

Участие Маргвелашвили в выборах он не исключает, по его словам, "президент может участвовать в выборах в качестве независимого кандидата без поддержки политических групп".

У Усупашвили и Маргвелашвили один электорат, и шансы на выборах у обоих равны, однако Маргвелашвили отказался баллотироваться на выборах, сказал аналитик Заал Анджапаридзе.

"Маргвелашвили хартизматичен, президент страны в рейтингах по критериям симпатий населения входит в тройку лидеров, снискал репутацию непримиримого к власти и не стал подстилкой для "Грузинской мечты"... часть либерального общества его поддерживает", - сказал он.

"Кавказский узел" писал, что 6 августа о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Грузии заявила независимый депутат парламента Грузии Саломе Зурабишвили.

Биография Давида Усупашвили опубликована на "Кавказском узле".