Медицинский работник. Фото: Геннадий Аносов / Югополис

12 августа 2018, 07:42

Число заболевших боррелиозом в Волгоградской области возросло до трех

С начала сезона активности в больницы Волгоградской области по поводу укусов клещей обратились более трех тысяч человек. Зафиксированы восемь случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой и три случая боррелиоза.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 10 июля, в Волгоградской области был зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом.

В медицинские учреждения Волгоградской области по поводу укусов клещей обратились 3285 человек, среди них - 1168 детей в возрасте до 14 лет, сообщает 11 августа "Родной город".

С начала сезона активности клещей зарегистрировано восемь случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой. По три случая отмечены в Котельниковском и Суровикинском районах, по одному - в Светлоярском и Октябрьском, пишет v1.ru.

Клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) заразились три человека, сообщает "Волга-Каспий".

Примечание:

"Число заразившихся крымской лихорадкой в Ростовской области достигло 23", "Клещевой боррелиоз диагностирован у шести жителей Ростовской области", "Более 1300 человек в Ростовской области пострадали от укусов клещей".

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