Число заболевших боррелиозом в Волгоградской области возросло до трех

12 августа 2018, 07:42

С начала сезона активности в больницы Волгоградской области по поводу укусов клещей обратились более трех тысяч человек. Зафиксированы восемь случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой и три случая боррелиоза.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 10 июля, в Волгоградской области был зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом.

В медицинские учреждения Волгоградской области по поводу укусов клещей обратились 3285 человек, среди них - 1168 детей в возрасте до 14 лет, сообщает 11 августа "Родной город".

С начала сезона активности клещей зарегистрировано восемь случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой. По три случая отмечены в Котельниковском и Суровикинском районах, по одному - в Светлоярском и Октябрьском, пишет v1.ru.

Клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) заразились три человека, сообщает "Волга-Каспий".