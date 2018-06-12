Участники акции в Ростове-на-Дону призвали власти соблюдать Конституцию

12 июня 2018, 15:57

Около 50 человек в Ростове-на-Дону на акции, приуроченной ко Дню России, выразили протест против преследований за политические убеждения и нарушений прав человека.

12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В этот же день в 1991 году прошли выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин. 12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 года, по постановлению Верховного Совета Российской Федерации, отмечается в материале "Кавказского узла" "Жители СКФО и ЮФО отмечают День России на фоне отсутствия понимания смысла праздника".

Митинг под лозунгом "Защитим Конституцию!", приуроченный ко Дню России, прошел сегодня в Ростове-на-Дону на площадке в Левенцовском микрорайоне. По оценкам организаторов на акцию пришли около пятидесяти человек, среди которых были представители движения "Демократический выбор", "Солидарность", сторонники Навального, партий "РПР-Парнас" и "Яблоко", сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции.

По его данным, участники держали плакаты с лозунгами: "Свободу российской Конституции!", "Защитим Конституцию от поправок депутатов", "Дайте право выбирать мэра!", "Хочу выбирать мэра!" и другие, в том числе с цитатами статей Конституции РФ.

О том, что пришел на мероприятие, потому что "возмущен нарушением прав населения", заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников акции Михаил. "Очевидно, что прописанные в Конституции права нарушаются. Поэтому я здесь", - сказал он.

Другой участник мероприятия Станислав, по его словам, пришел, чтобы выступить в поддержку политзаключенных. "Я думаю, что только массовое участие ростовчан в таких вот акциях реально может изменить сложившуюся ситуацию", - подчеркнул Станислав.

"12 июня - главный праздник страны. Россия - это народ. Для настоящего гражданина своей страны немыслимо сказать "от меня ничего не зависит", - заявила активистка Ольга Зенина.

Представитель партии "Яблоко" в свою очередь заявил о необходимости платного образования и медицины в России. "У нас отсутствует гражданское общество. Нам говорят, что у нас всё бесплатно - медицина, здравоохранение, а вы еще и качественно хотите? Я считаю это неправильным, надо сделать медицину и образование платными, как во всем мире, чтоб человек, который платит из своего кошелька по-другому начал смотреть на то, что происходит в стране. Человек начнет требовать с власти качества, раз платит из своего кошелька", - заявил он.

"День России - главный праздник страны", - подчеркнула активистка Ирина Зенина.

Она также посетовала на то, что митинг активисты вынуждены проводить на окраине города в 9 утра.

"Изначально мы подавали уведомление на гайд-парк на площади Ленина, однако власти отказали и направили нас сюда, изменив время на 9 утра. Более массового мероприятия в это время и в этом месте было сложно ожидать", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Зенина.

Прохожих не заинтересовала акция протеста

Удивление тем, что на окраине города проходит митинг, выразили жители Ростова-на-Дону, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла".

"Если честно, я удивлён, что здесь проходит какой-то митинг. До этого я о нём не слышал, о целях не знаю", - сказал ростовчанин Алексей, выгуливавший рядом собаку.

"Для меня сегодняшний день - праздничный, День России. От политики я далёк, выразить своё отношение не могу", - высказался молодой человек по имени Сергей.

По периметру площади за митингом наблюдали около 20 полицейских в форме и не меньшее количество людей в штатском, которые снимали происходящее на камеры. Акция протеста продлилась около двух часов и завершилась без задержаний, сообщает корреспондент "Кавказского узла".