10 июня 2018, 17:37

Пять человек погибли в ДТП на Кубани

Два автомобиля столкнулись в Тихорецком районе Краснодарского края. Погибли пять человек, еще один госпитализирован, сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, столкновение ВАЗ и Hyundai произошло на хуторе Ленинское возрождение.

В больницу доставлен 16-летний подросток, передает слова источника ТАСС.

На месте ДТП близ станицы Фастовецкой работают правоохранители, сообщило на своем сайте "РЕН ТВ".

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 2 мая один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении пяти автомобилей в Динском районе Краснодарского края.

Примечание:

"Семь человек стали жертвами ДТП на Ставрополье", "Четыре человека погибли при ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии", "Пять пассажиров автобуса стали жертвами аварии на Ставрополье".

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