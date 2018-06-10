Пять человек погибли в ДТП на Кубани

10 июня 2018, 17:37

Два автомобиля столкнулись в Тихорецком районе Краснодарского края. Погибли пять человек, еще один госпитализирован, сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, столкновение ВАЗ и Hyundai произошло на хуторе Ленинское возрождение.

В больницу доставлен 16-летний подросток, передает слова источника ТАСС.

На месте ДТП близ станицы Фастовецкой работают правоохранители, сообщило на своем сайте "РЕН ТВ".

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 2 мая один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении пяти автомобилей в Динском районе Краснодарского края.