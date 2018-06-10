10 июня 2018, 17:37
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
Два автомобиля столкнулись в Тихорецком районе Краснодарского края. Погибли пять человек, еще один госпитализирован, сообщил источник в экстренных службах.
По его словам, столкновение ВАЗ и Hyundai произошло на хуторе Ленинское возрождение.
В больницу доставлен 16-летний подросток, передает слова источника ТАСС.
На месте ДТП близ станицы Фастовецкой работают правоохранители, сообщило на своем сайте "РЕН ТВ".
О состоянии пострадавшего не сообщается.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 2 мая один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении пяти автомобилей в Динском районе Краснодарского края.
"Семь человек стали жертвами ДТП на Ставрополье", "Четыре человека погибли при ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии", "Пять пассажиров автобуса стали жертвами аварии на Ставрополье".
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