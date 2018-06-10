Жители Сочи пожаловались на антисанитарию на временной ярмарке

10 июня 2018, 07:44

Предпринимателей, раннее торгующих на ярмарке в Новой Мацесте, из-за приближающегося чемпионата мира по футболу администрация Сочи разместила на новой площадке в районе аллеи Челтенхема. Продавцы и покупатели пожаловались на неудобства и антисанитарию на новом месте, их также беспокоит уничтожение зеленой зоны. Представители мэрии заверили, что проблема с коммуникациями вскоре будет решена.

Как сообщал "Кавказский узел", снос нескольких десятков нестационарных торговых объектов на аллее Челтенхема в Сочи вызвал недовольство предпринимателей. 29 апреля около 30 владельцев торговых точек провели сход, на котором заявили о нарушении их прав чиновниками мэрии и написали заявление в полицию. 6 мая демонтаж павильонов на аллее Челтенхема был завершен.

Сообщение о том, что на аллее, где ранее снесли нестационарные торговые объекты, появилась новая ярмарка, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 9 июня. "Через месяц на этой же аллее Челтенхэма менее, чем в 100 метрах от места бывших… павильонов администрация установила новую ярмарку», - говорится в сообщении.

Продавцы и покупатели назвали ярмарку небезопасной

Новая ярмарка располагается в районе аллеи Челтенхема, поставщики товаров из разных районов Краснодарского края привезли сюда мясо, рыбу, овощи, фрукты, молочную продукцию, передает побывавшая на месте корреспондент «Кавказского узла».

"Последний нестационарный объект предпринимателей Сочи снесен, а буквально в ста метрах в зоне памятника природы открылась ярмарка для кубанских поставщиков, которая совершенно не оборудована для торговли продовольственными товарами», - рассказала председатель ООО "Объединение предпринимателей малого и среднего бизнеса Сочи" Тамара Шовба.

«Ярмарка не оборудована электроэнергией, туалетами, водоснабжением, подходами, располагается под виадуком», - рассказала поставщик овощей из Тимашевска Ольга.

«Мы ранее работали и заключали договора на привоз товаров на ярмарку, которая располагалась в зоне Новой Мацесты, напротив газовой станции. Там огромная забетонированная площадка. Лично я там торгую уже второй год. Мы платили аренду в администрацию Сочи и по требованию чиновников сами вкладывались в благоустройство этой ярмарки-привоза. На средства предпринимателей и частных поставщиков Кубани в этом месте были оборудованы туалеты, подведена вода, электричество, мы сами убирали эту площадку», - пояснила Ольга.

По словам предпринимателей, им объявили, что надо перебираться в другое место, на аллею Челтенхема, из-за Чемпионата мира по футболу. Новое место им не понравилось.

«Тут нет ничего. В туалет ходим в кусты. Руки моем в бутилированной воде, которую покупаем в магазине. Я торгую овощами, но посмотрите, сколько торговцев скоропортящимися продуктами: рыбой, мясом, молоком... Они вообще не моют руки, так как негде. Вытирают об одежду», - пожаловалась Ольга.

Она также рассказала, что продавцы вынуждены устанавливать генераторы, так как нет электричества и весь товар может испортиться. «Покупатели тоже не довольны", - отметила Ольга.

"Мы недовольны тем, что делают чиновники. Но мы их боимся… Просто не продлят договор аренды. А терять торговую точку в Сочи никто не хочет. Нам ведь нужно на что-то жить и кормить семьи", - сказал предприниматель из Кореновского района Николай.

"Обычно езжу на ярмарку на Новую Мацесту. Приехала, а там пусто… Случайный прохожий сказал, что ярмарку перенесли на аллею Челтенхема. Мне, конечно, дальше ехать сюда... Но больше всего я была шокирована тем, в каких условиях работают продавцы. Всюду грязь. Тротуаров нет. Люди идут прямо по обочине трассы. Бедные деревья на аллее высыхают на корню. Корневища залиты бетоном… Раньше тут был лес, а сейчас чистое поле", - возмутилась посетительница ярмарки Ирина Щербакова.

Ярмарку разместили почти прямо под виадуком, а второй мост проходит рядом, обратил внимание покупатель Олег Кравчук. Он считает, что это небезопасно.

С новой ярмаркой граничит промзона, где расположены цеха по покраске, ремонту, мойки автомобилей, стоки от которых текут без очистки в ливневку, а оттуда в реку Мацеста, и затем, в море, на пляж, отметила Тамара Шовба.

Мэрия указала на законность нового места торговли

"Мы были вынуждены временно убрать ярмарку с Новой Мацесты, так как в этом месте находится железнодорожная станция "Мацеста" и запланировано разместить палаточный городок для гостей чемпионата мира по футболу. Все это временное явление», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрей Никончук.

Ярмарка-привоз перемещена на аллею Челтенхема из-за чемпионата мира по футболу, пока там нет туалетов, воды и электричества, но на следующей неделе будут, заверил корреспондента «Кавказского узла» директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Андрей Платонов. «Неудобства временные. Убранные с территории ярмарки деревья не представляли собой ценности, а корни деревьев, относящихся к памятнику природы аллеи Челтенхема, не тронуты. Все сделано нами в рамках закона", - отметил он.

"Аллея Челтенхема располагается в зоне национального парка, где какие-либо промышленные или иные виды хозяйственной деятельности запрещены. На месте ярмарки ранее был лес ", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественного экологического совета Сочи Владимир Остапук.

На тематической странице "Мундиаль 2018 на Кавказе" "Кавказский узел" публикует материалы, связанные с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России на юге страны материалы опубликованы.