Пять активистов "Грузинского марша" освобождены под залог

07 июня 2018, 20:55

Суд в Тбилиси постановил сегодня освободить под залог пятерых членов организации "Грузинский марш", задержанных по делу о нападении на журналиста "Рустави-2". Еще двое обвинямых оставлены под стражей.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 марта члены организации "Грузинский марш" заблокировали у телекомпании "Рустави-2" автомобиль, в котором находились журналист Георгий Габуния и юрист "Рустави-2" Тамта Мурадашвили. Произошла потасовка с участием других сотрудников телеканала, в которой получил травмы журналист Давид Эрадзе. Полицейские задержали шесть активистов "Грузинского марша". 23 марта их арестовали по делу о хулиганстве.

Недовольство членов "Грузинского марша" вызвала шутка Габунии об Иисусе Христе, озвученная им в аналитической передаче. По словам руководителя "Рустави-2" Ники Гварамии, Совет по этике сделал выговор журналисту за оскорбление религиозных чувств. Гварамия извинился перед верующими от имени телеканала, но отметил, что извинения не касаются активистов "Грузинского марша".

После сегодняшнего решения Тбилисского городского суда Ираклий Доленджашвили, Ладо Садгобелашвили, Михаил Амисулашвили, Бека Ревазишвили и Олег Дангадзе вышли на свободу под залог в пять тысяч лари (около 2050 долларов) за каждого. Все они обвиняются в групповом хулиганстве по предварительному сговору. Георгий Ониани, который обвиняется в насилии и причиненни нетяжкого вреда здоровью, и Лука Нацвлишвили, обвиняемый в повреждении имущества, оставлены судом под стражей, информирует на своем сайте Общественное телевидение Грузии.

Во время заседания суда один из обвиняемых, Ладо Садгобелашвили, попросил судью дать ему возможность помолиться. "Господин Ладо, читать молитву надо в церкви, а сейчас вы находитесь в зале суда, и я не даю вам права читать здесь молитву", - приводит слова судьи Вахтанга Мревлишвили "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" не располагает комментариями Ониани и Нацвишвили или их представителей относительно решения суда, оставившего их под арестом.