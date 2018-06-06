Жители Дагестана потребовали на митинге остановить снос домов

06 июня 2018, 21:11

Жители Махачкалы и Каспийска пришли к зданию правительства Дагестана, требуя остановить снос их домов, признанных незаконными, или компенсировать стоимость квартир.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале усилена борьба с незаконным строительством. В феврале 2018 года врио главы Дагестана Владимир Васильев в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты.

Около 70 жильцов многоэтажных домов собрались сегодня на центральной площади Махачкалы и потребовали встречи с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым. Они выступили против решения о сносе их домов - в частности, многоэтажек на улице Керимова, 8 и улице Кумыкской, 40 в Махачкале и на улице Халилова в Каспийске, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Вскоре после того, как люди собрались на площади, полицейские заставили участников акции уйти с площади в расположенный рядом парк. Протестующие пытались пройти в здание правительства, но охрана и полицейские не пустили их. Один из сотрудников правительства предложил собравшимся разойтись и создать инициативную группу, которая сможет пройти в здание правительства. Протестующим было обещано, что их примут руководитель администрации главы Дагестана Александр Иванов и заместитель мэра Махачкалы Мурад Алиев, но никто из чиновников до конца рабочего дня не принял участников акции.

"Мы четыре года назад купили квартиру в доме по адресу: Кумыкская, 40. Дом достроен, частично заселен, люди потихоньку делают в квартирах ремонт. Мы отдали потом и кровью заработанные деньги, а сейчас говорят, что наш дом якобы незаконно построен. Уже начали его сносить, снесен один этаж. Все это происходило без предупреждения, мы ничего не знали о намечающемся сносе", - рассказала Зухра Маметханова корреспонденту "Кавказского узла".

Собравшиеся возмущены тем, что строительство определенных под снос домов первоначально велось в соответствии с выданными властями разрешениями. Люди утверждают, что проверяли у застройщиков наличие разрешительной документации на строительство дома. Многие из собравшихся уже успели получить свидетельства о праве собственности и оплачивали коммунальные услуги.

"Где были власти до сих пор? Почему вдруг сейчас они обнаружили, что наши дома незаконные, почему не выяснили это до начала строительства дома, на уровне котлована или фундамента? У застройщика и у нас есть все необходимые документы. С начала строительства нашего дома в Махачкале четырежды сменилась власть. Не надо было давать разрешение на строительство, если дом строят в неположенном месте. Они же сами все [...] разрешили, а теперь простой народ страдает. Я 35 лет работала на государство и получаю пенсию 7900 рублей, живу в квартире с двумя детьми. Еле накопила на эту квартиру. Что мне теперь делать, куда идти? Если наш дом надо сносить, то пусть нам вернут хотя бы наши деньги, вложенные в жилье", - заявила жительница дома на Кумыкской, 40 Зухра Мамедбекова корреспонденту "Кавказского узла".

В 4-м микрорайоне поселка Семендер под снос попали не менее 20 многоэтажек, заявила Фатима Омарова, купившая в одном из этих домов квартиру.

"Чуть ли не впритык с каналом имени Октябрьской революции построены дома в Махачкале, но их никто не трогает, а наши дома, которые стоят в Семендере на ровном месте, незаконны. Власти сейчас узнали, что поселок Семендер - болотистое место и там нельзя строить высотки, а где они были десять лет?", - возмутилась Омарова.

Под снос попали не только недостроенные дома, но и уже заселенные.

"Наш дом почти наполовину заселен, с документами у застройщика все было нормально, из 61 владельца квартир хоть кто-то же проверил документы у них. В доме сейчас живут около 25 семей, у остальных ремонт на стадии завершения. Мы все простые люди, мы собирали свои крохи на покупку этих квартир, нам некуда идти. Разве так можно с людьми, что делать семьям с маленькими детьми, пожилым людям? Мы вынуждены охранять свои дома, дежурить у окон, смотреть, не едет ли техника", - рассказала жительница дома на Керимова, 8 Султанат Керимова.

По словам жильцов, дом по улице Керимова в районе завода "Эльтав" построен законно: есть свидетельство на землю, постановление администрации, разрешающее строить многоэтажку, кадастровый паспорт, проект дома. Тем не менее людям пришло оповещение от приставов, что есть решение суда и их дом подлежит сносу, который запланирован на сегодня, 6 июня, уточнило издание "Новое дело".

Участники митинга вспомнили также про "чиновничьи хоромы прямо у моря" и пожаловались, что суды выносили решения о сносе домов без присутствия их жильцов.

"Суды заочно выносят решение о сносе домов, иски подает городская администрация. Никого из нас не уведомили о судах и о том, что наш дом подлежит сносу. Мы из Instagram узнали, что наши дома попали в список домов, которые должны быть снесены", - рассказали митингующие. По их оценкам, из-за сноса домов без жилья останутся более 150 семей.

В конце марта 2018 служба судебных приставов республики опубликовала список домов, подлежащих сносу. Всего в списке было около 50 домов, но по данным пресс-службы мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. Также в конце марта стало известно, что по требованию прокуратуры отменены 14 разрешений городских властей на строительство многоэтажных домов и коммерческих объектов в Махачкале.

Не дождавшись реакции чиновников на митинг, протестующие решили разойтись. Они пообещали собраться на площади в еще большем составе в 10.00 мск 7 июня, заявив, что не прекратят акции, пока их требования не будут удовлетворены.