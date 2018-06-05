Штормовое предупреждение объявлено в Карачаево-Черкесии

05 июня 2018, 20:30

Грозовые ливни, град и сильный ветер ожидаются в Карачаево-Черкесии с сегодняшнего дня до 7 июня, существует опасность выхода рек из берегов и схода селей, сообщили спасатели.

Могут быть подтоплены низины, повреждены крыши домов, оборваны линии электропередачи. Стихия угрожает также садам и посевам на полях.

В ближайшие часы скорость ветра может достичь 22 м/с, со ссылкой на республиканское управление МЧС сообщил в 18:41 мск "Интерфакс".

Непогода может привести к техногенным чрезвычайным ситуациям выше локального уровня, в том числе авариям на транспорте, сообщило сегодня на своем сайте Управление МЧС по Карачаево-Черкесии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Черкесске умеренный дождь, скорость ветра 3 м/с, температура воздуха +24. Ночью без осадков, ветер будет дуть со скоростью 4 м/с, воздух охладится до +15.

Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.