05 июня 2018, 19:22

Человек убит на границе Азербайджана с Россией

Пограничники застрелили вооруженного мужчину, который пытался нелегально перейти границу с Россией, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

По данным ведомства, инцидент произошел около 21.40 (20.40 мск) близ пограничной заставы в селе Юхары Зейхур Гусарского района. Нарушитель границы, которым оказался 22-летний Вадим Зейналов первым открыл огонь по заметившим его пограничникам.

При осмотре тела убитого был изъят пистолет Макарова, передает информацию Генеральной прокуратуры Азербайджана корреспондент "Кавказского узла".

Зейналов пытался перейти из Азербайджана в Россию, уточнили корреспонденту "Кавказского узла" в Гусарской районной прокуратуре.

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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