Человек убит на границе Азербайджана с Россией

05 июня 2018, 19:22

Зейналов пытался перейти из Азербайджана в Россию, уточнили корреспонденту "Кавказского узла" в Гусарской районной прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошел около 21.40 (20.40 мск) близ пограничной заставы в селе Юхары Зейхур Гусарского района. Нарушитель границы, которым оказался 22-летний Вадим Зейналов первым открыл огонь по заметившим его пограничникам.

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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