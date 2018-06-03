Кадр из видео на канале TV kvemo kartli, Youtube. 2 июня 2018 года

03 июня 2018, 17:23

Дома жителей Рустави подтоплены после ливня

Первые этажи домов и улицы Рустави оказались затопленными после сильных дождей и камнепада, который засорил дренажную систему.

Ливень прошел в Рустави вчера, 2 июня, вызвав камнепад с горы Иалуджи.

На двух улицах города, Леонидзе и Месхишвили, вода поднялась настолько, что сделала невозможным проезд автомобилей, сообщил в тот же день на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

На видео, размещенном 2 июня на Youtube, люди переходят улицу вброд, по колено в воде.

Городские службы и сегодня не смогли справиться с последствиями стихии, автомобили продолжают ездить по затопленным улицам.

Причиненный ущерб пока не подсчитан. "Очень сложно говорить о размере ущерба, так как вода попала в коммерческие объекты и нужно все подсчитать",  - сказал сегодня мэр Рустави Ираклий Табагуа в эфире грузиноязычного телеканала "Имеди", передает "Sputnik Грузия".

Все еще подтоплены и первые этажи жилых домов, отмечает сегодня "ИнтерпрессНьюс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Рустави без осадков, +22. Ночью похолодает до +14, но осадков не ожидается, как и днем 4 июня. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Летом и осенью 2017 года "Кавказский узел" неоднократно сообщал о подтоплениях населенных пунктов в Грузии. Так, 16 октября 2017 года после дождей оказались подтоплены около 20 домов в селах Озургетского района и улицы райцентра.

Примечание:

"Дома жителей Кобулети подтоплены после ливня", "Ливень затопил дворы и подъезды жилых домов в Тбилиси", "Пять сел Грузии пострадали от ливней с градом".

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