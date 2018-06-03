Останки шестерых красноармейцев найдены в Краснодарском крае

03 июня 2018, 14:23

Поисковики нашли останки шести бойцов Красной армии в урочище Орлова Щель на Кубани, один из погибших опознан.

Бойцы погибли в годы Второй мировой войны при освобождении Краснодарского края от гитлеровских войск. Их останки обнаружила поисковая команда ракетного соединения Южного военного округа совместно с поисковым отрядом "Волчьи ворота", уточнил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Один из красноармейцев опознан по фамилии и инициалам на фляжке как Николай Яковлевич Гарковченко 1913 года рождения, краснофлотец 76-й бригады морской пехоты 30-й Иркутской стрелковой дивизии. Найденные останки военнослужащих будут захоронены 22 июня в урочище Поднависла под Горячим Ключом на Кубани, сообщило сегодня со ссылкой на Астафьева РИА "Новости".

По информации Астафьева, выявлением неизвестных воинских захоронений на территории Южного военного округа заняты 70 поисковых команд, которые работают в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Северной Осетии.