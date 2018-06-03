03 июня 2018, 14:23

Останки шестерых красноармейцев найдены в Краснодарском крае

Поисковики нашли останки шести бойцов Красной армии в урочище Орлова Щель на Кубани, один из погибших опознан.

Бойцы погибли в годы Второй мировой войны при освобождении Краснодарского края от гитлеровских войск. Их останки обнаружила поисковая команда ракетного соединения Южного военного округа совместно с поисковым отрядом "Волчьи ворота", уточнил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Один из красноармейцев опознан по фамилии и инициалам на фляжке как Николай Яковлевич Гарковченко 1913 года рождения, краснофлотец 76-й бригады морской пехоты 30-й Иркутской стрелковой дивизии. Найденные останки военнослужащих будут захоронены 22 июня в урочище Поднависла под Горячим Ключом на Кубани, сообщило сегодня со ссылкой на Астафьева РИА "Новости".

По информации Астафьева, выявлением неизвестных воинских захоронений на территории Южного военного округа заняты 70 поисковых команд, которые работают в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Северной Осетии.

Примечание:

"Найдены тела пропавших зимой в Азербайджане альпинистов", "Идентифицированы останки погибших в нацистском концлагере азербайджанцев", "Останки погибшего в годы ВОВ красноармейца перезахоронены в Махачкале".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

03 июня 2018, 15:27

03 июня 2018, 14:23

03 июня 2018, 13:32

  • 3 Четыре партии поддержали протесты в Тбилиси

    К протестам с требованием смены власти присоединились лидеры и сторонники партий "Единое национальное движение", "Гражданская платформа - Новая Грузия", "Государство для народа" и Национал-демократической партии. Оппозиционная "Республиканская партия" отказалась поддержать протесты.

03 июня 2018, 12:33

03 июня 2018, 11:27

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты