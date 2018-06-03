Бездомные Волгоградской области рассказали о проблемах с документами и лечением

03 июня 2018, 08:34

Оставшимся без крова сложно восстановить документы, получить медицинскую помощь, работу и найти себе жилье, рассказали принявшие участие в арт-акции «неГараж!» постояльцы гостиницы для бездомных в Волгоградской области.

Участники арт-акции разрисовали гараж домами мечты

В селе Горноводяное Дубовского района Волгоградской области 2 июня во дворе социальной гостиницы для бездомных граждан прошла арт-акция солидарности «неГараж!». Акция проводилась с целью пробудить в людях чувство солидарности и доброе отношение к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию и остался без жилья.

В арт-акции приняли участие 20 постояльцев гостиницы и 17 гостей: волонтеры, блогеры, музыкальный коллектив бардовской песни и журналисты. Инициаторами акции стали католическая организация «Каритас Волгоград» и благотворительный фонд «Соборникъ». Участники проекта разукрасили гараж - нарисовали дом своей мечты, спели песни под гитару и баян.

«Это совместное общение и творчество в едином дружеском пространстве людей, оставшихся без дома, горожан, добровольцев. Мы помогаем людям, попавшим в эту трудную жизненную ситуацию, людям одиноким получить стимул к обретению внутреннего спокойствия, раскрытию их внутренних жизненных ресурсов», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» руководитель проекта помощи бездомным католической организации «Каритас Волгоград» Галина Сердюкова.

Проект помощи бездомным в их организации реализуется уже 25 лет на базе католической церкви, расположенной в Центральном районе Волгограда, рассказала она. Сердюкова участвует в проекте с перерывами в течение 10 лет. Его цель - помочь в социально-психологической адаптации бездомных. Оставшихся без крова здесь поддерживают комплексно: ведется социально-психологическая работа с использованием художественно-творческих технологий, тренинги и индивидуальное консультирование, бездомных здесь кормят, одевают и лечат, в работе привлекают добровольцев, рассказала Галина Сердюкова.

«Ежемесячно к нам обращаются в среднем до 30 бездомных. В зимнее время это количество увеличивается вдвое», - пояснила Галина Сердюкова.

Социальная гостиница была организована в 2017 году в селе Горноводяное благотворительным фондом «Соборникъ» при поддержке Фонда президентских грантов. Сумма гранта составила 2 миллиона 700 тысяч рублей. Фонд «Соборникъ» входит в реестр поставщиков государственных услуг, поэтому из государственного бюджета выделяются субсидии на содержание постояльцев социальной гостиницы фонда. Все постояльцы регистрируются в государственных органах социальной защиты, как нуждающиеся в социальной помощи. Также помощь фонду «Соборникъ» оказывают меценаты. Под социальную гостиницу было арендовано помещение бывшего дома престарелых, со скидкой в 75%. Сейчас в гостинице живут 20 человек, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» президент благотворительного фонда «Соборникъ» Вячеслав Головин.

«Начал работать с бездомными шесть лет назад. Думал, что будет легко. Оказалось, что это тяжелый труд. Часто были на грани провала. Постоянные проблемы. Приходят люди, у которых катастрофа в жизни. Когда их приходит к нам много, катастрофа начинается у нас. Идет постоянная работа по восстановлению их паспортов, определению их в больницы на лечение, по получению инвалидности. У нас постоянное общение с чиновниками и врачами. Люди к нам приходят добровольно. Так же свободно они могут покинуть гостиницу. Некоторые находят работу и уезжают. У нас строгий режим. Употребление спиртных напитков запрещено», - пояснил Головин.

Бездомные рассказали, что привело их в социальную гостиницу

Постоялец гостиницы Геннадий Тулагин принял активное участие в акции. На двери гаража он рисовал красками лесной пейзаж. У Геннадия скромный опыт бездомной жизни на улице – всего две недели.

«15 лет станочником проработал на Тракторном заводе. С женой развелся, уехал к матери. Три года у нее прожил в частном доме. Мать умерла. Я на вахту уехал. Приезжаю – дом сгорел. Электропроводка подвела. Остался без дома. Пока работал, снимал квартиру. Работу потерял - и все. По знакомым стал жить», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Геннадий.

Тулагин рассказал, что у него сердечная недостаточность, он нуждается в лечении. Геннадий сам нашел Вячеслава Головина – «посоветовали к нему обратиться». Теперь он живет в социальной гостинице. Волонтеры фонда «Соборникъ» помогают ему оформлять документы для оказания медицинской помощи.

«Волонтеры мне в основном помогают. Чиновники… Мало от них помощи. Почти безразличие с их стороны», - посетовал Тулагин.

Семь месяцев живет в гостинице Алексей Печенов. Он заявил корреспонденту «Кавказского узла», что доволен своим положением, у него нет «жалоб ни к кому».

«На данном этапе жизни я пока нахожусь в нормальных условиях, и меня все устраивает», - сказал Алексей.

По специальности слесарь, работал в разных местах - на Тракторном заводе, в автомастерской, устанавливал пластиковые окна, рассказал он. У него двое сыновей. С женой развелся. Жил после развода у мамы, так как свою квартиру подарил старшему сыну. Злоупотреблял спиртными напитками. Однажды, находясь в алкогольном опьянении, обморозил ноги и попал в больницу. После операции, пояснил он, сестра привезла его в социальную гостиницу к Головину.

«Мне здесь нравится. Паспорт был просрочен, сейчас мне помогают получить новый. Восстанавливают другие документы. Вот осталось ИНН получить. Инвалидность будут оформлять. Если бы не благотворительный фонд, не знаю, помогли бы мне госорганы так, как они», - сказал Печенов. После оформления документов он готов покинуть гостиницу, «чтобы продолжить самостоятельную жизнь», сказал он.

Три года назад после инсульта попал в приют фонда ««Соборникъ», который располагается в Волгограде, пенсионер Павел Колосков. Забрал его из больницы №4 Головин.

«Не знаю, как он обо мне узнал. Приехал в больницу, забрал. В городе сначала у него жил. Потом сюда приехал. Тут уже второй год. Тут хорошо. Все условия. Лучше, чем на улице», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Колосков.

Условия в гостинице ему нравятся, заметил он. Колосков получает минимальную пенсию и выплаты по инвалидности - всего 7500 рублей в месяц, 75% он отдает за гостиницу. Колосков рассказал, что потерял крышу над головой в 2009 году. В то время умерла его мама. Сам Павел уехал на заработки в другой регион страны. А отец без его разрешения продал общую квартиру и поселился в Пятигорске, где и умер. Павел вернулся в Волгоград и вскоре потерял работу. Денег на съем квартиры не было. Родственников, кто мог бы помочь, не было. Стал «бомжевать», рассказал Колосков.

«Жил на улице, на чердаках, в подвалах домов. Зиму проводил на теплотрассах. Опыт выживания в зимних условиях имею хороший. Выпивал, конечно, сильно. Из-за водки и попал в эту ситуацию», - подытожил Колосков.

Седьмой месяц живет в гостинице Валерий Артюхин. Работал плотником на Тракторном заводе, жил в Волгограде в Краснооктябрьском районе, рассказал он. Развелся с женой Артюхин в 1970 году. С тех пор ни ее, ни сына не видел. В конце 1980-х годов во время обмена квартиры столкнулся с мошенниками и оказался на улице. Долгое время работал пастухом на чабанских точках, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Артюхин.

«Там и жил и работал. Платили хорошо. Не обижали. Потом потерял паспорт и все документы. Начались проблемы с глазами. Без паспорта ни лечения нет, ни минимальной пенсии. Сейчас Головин помогает мне восстановить документы. Как паспорт получу – оформлю инвалидность и минимальную пенсию. Может, глаза подлечат. Ничего не вижу», - пожаловался Артюхин.

«Точную цифру, сколько таких людей у нас в области и в Волгограде, нам так и не смогли назвать ни в полиции, ни в администрациях области и города. Трудно, видимо, вести учет бездомных людей, так как не все они обращаются за помощью в государственные и общественные организации. Как-то на конференции мы предложили провести подсчет бездомных, но эта идея поддержки пока не получила», - сказала Сердюкова.

Арт-акция продлилась три часа. Гараж покрылся красочными рисунками. Участники акции нарисовали дома своей мечты, а затем отдохнули на пикнике, спели под баян и гитару.

Помощь лицам без определенного места жительства и занятий в регионе оказывают как государственные учреждения соцзащиты, так и негосударственные организации, включенные в реестр поставщиков социальных услуг, пояснила корреспонденту «Кавказского узла» сотрудница пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области Ганна Шарапова.

«Вся необходимая поддержка этой категории граждан оказывается как при первом, так и всех повторных обращениях. В число предоставляемой помощи входят социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые и срочные социальные услуги. Что касается некоммерческих организаций, то они работают с лицами без определенного места жительства и занятий с привлечением бюджетного финансирования», - сообщила Шарапова.

В списке профильных некоммерческих организаций, который предоставили сотрудники пресс-службы аппарата губернатора, входят автономные некоммерческие организации социального обслуживания населения «Милосердие», «Территория добра» и «Забота», благотворительный фонд поддержки русской культуры «Соборникъ». По сведениям регионального комитета соцзащиты населения, за 2017 год в профильные учреждения области обратились 382 бездомных граждан.