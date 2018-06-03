В Цумадинском районе введен режим КТО 

03 июня 2018, 06:28

"Кавказский узел" продолжает следить за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, подрывов и похищений людей.

Режим контртеррористической операции (КТО) предусматривает ограничения, в том числе на свободное передвижение людей и транспортных средств, возможно временное отселение людей, а также иные ограничения, говорится в материале " Режим контртеррористической операции (КТО)" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Он пояснил, что силовики ищут участников незаконных вооруженных формирований и их пособников.

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