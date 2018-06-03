03 июня 2018, 06:28

В Цумадинском районе введен режим КТО 

Силовики проводят спецмероприятие в горном районе, введен режим контртеррористической операции, сообщил представитель оперативного штаба НАК в Дагестане.

Особый правовой режим действует с 4.15 мск.

"Специальный режим контртеррористической операции введен на отдельном участке Цумадинского района Дагестана, включая населенные пункты Кванада и Гимерсо", - приводит агентство "ИНтерфакс-Юг" слова представителя оперативного штаба. 

Он пояснил, что силовики ищут участников незаконных вооруженных формирований и их пособников.

Режим контртеррористической операции (КТО) предусматривает ограничения, в том числе на свободное передвижение людей и транспортных средств, возможно временное отселение людей, а также иные ограничения, говорится в материале "Режим контртеррористической операции (КТО)" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" продолжает следить за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, подрывов и похищений людей.

Примечание:

"КТО в районе Дербента стала первой за полтора года",  "11 человек стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 16 по 22 апреля", "Коммерсант": среди убитых в Дербенте оказался житель Нефтеюганска"..

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