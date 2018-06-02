Дети-аутисты выступили с концертом в Степанакерте

02 июня 2018, 05:55

Творческие выставки и концерты прошли в Нагорном Карабахе в международный День защиты детей. В Степанакерте состоялся концерт с участием юных пациентов центра дневного ухода и лечения аутизма. Этот день является поводом обратить внимание, в частности, на проблемы ребят с ограниченными возможностями, сказал директор столичного реабилитационного центра. В общественной организации по защите прав детей с ограниченными возможностями отметили, что детям-инвалидам требуется помощь в интеграции в общество.

1 июня в Степанакерте мероприятия в международный День защиты детей прошли на центральной площади «Возрождение», в сквере имени Степана Шаумяна и в творческих центрах города. «Организованы концерты с участием воспитанников детских творческих центров, показ детских рисунков на тему «Мир глазами детей», встреча с мультипликационными персонажами, различные игры, кукольный театр. Мероприятия шли в течение всего дня», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела культуры, по делам молодежи и туризма мэрии Степанакерта Карине Арутюнян.

Ежегодно Реабилитационный центр имени Кэролайн Кокс в Степанакерте отмечает международный День защиты детей концертом с участием пациентов. В этом году концерт дали дети «Арцахского (карабахского) центра дневного ухода и лечения аутизма», созданного год назад при реабилитационном центре, сообщил "Кавказскому узлу" директор реабилитационного центра Вардан Тадевосян.

По его словам, ежегодно лечение проходят порядка 200 детей с различными ограничениями. «Реабилитационный центр в Степанакерте является единственным учреждением в Арцахе (Нагорном Карабахе), которое проводит многогранную профессиональную работу с детьми с проблемами аутизма, направленную на их физическое и интеллектуальное развитие и помощь в интеграции в общество», - отметил Тадевосян.

Аутизм, или расстройство аутического спектра (РАС), – это неврологическое нарушение развития, которое влияет на мышление, восприятие, внимание, социальные навыки и поведение человека. Это комплексное расстройство отличает целый ряд индивидуальных симптомов, таких, например, как повышенная восприимчивость к сенсорным раздражителям (звуку, свету), проблемы с ориентацией во времени и пространстве, сложности с выстраиванием коммуникации, поддержкой зрительного контакта, восприятия социальных сигналов. При должной поддержке аутисты способны социализироваться, а уровень их интеллекта не зависит от степени выраженности симптомов РАС, сообщается на сайте Фонда "Выход", занимающегося содействием решению проблем аутизма в России.

По словам руководителя реабилитационного центра, в этом учреждении в течение года по международным медицинским методам получают уход и лечение 48 детей-аутистов в возрасте от 2 до 16 лет. «Международный День защиты детей - политическое событие нежели праздничное, однако мы празднуем этот день. Проблема детей с ограниченными возможностями всегда в центре внимания нашего правительства, народа», - заметил Тадевосян.

Дети-инвалиды Нагорного Карабаха нуждаются в защите своих прав

С декабря 2017 года начала действовать единственная в Нагорном Карабахе общественная организация по защите прав детей с ограниченными возможностями «Ералан» (Лестница). В создании подобной организации была необходимость, поскольку родитель ребенка с ограниченными возможностями обычно остается одинок со своей проблемой, сказала член учредительного совета «Ералана» Марине Мкртчян "Кавказскому узлу".

По ее словам, пока у этой организации нет своего центра, потому отсутствует возможность работать с большим количеством детей.

«Пока мы работаем с 10 детьми – это страдающие аутизмом, болезнью Дауна, различными психологическими и умственными проблемами. В основном проводим уроки арт-терапии. Также с мая реализовываем проект по информированности, то есть мы организовываем тренинги, обсуждения с родителями и учителями, представителями общественности, как относиться к таким детям, как с ними себя вести. Пока мы работаем на волонтерской основе. У нас есть программа, которая уже представлена в правительство, и надеемся на поддержку. Еще надеемся на финансовую поддержку извне», - сказала Мкртчян.

Она отметила, что в случае открытия детского центра его смогут посещать не только дети с проблемами, но и просто все желающие, "чем мы сможем обеспечить интеграцию в общество детей-инвалидов".

«Конечно, правительство выдает денежную помощь таким детям ежемесячно в размере от 17 до 22 тысяч драмов (примерно от 35 до 46 долларов США), но это небольшая сумма, если еще и ребенку необходимы лекарства и лечение. Но проблема детей-инвалидов многослойна, и эти дети не имеют защищенные права, для них не организовывают специальные мероприятия. Наша организация планирует заняться юридической защитой прав таких детей», - добавила Мктрчян.

В Нагорном Карабахе порядка 8900 инвалидов, из них 480 детей, уточнили "Кавказскому узлу" в министерстве социального обеспечения.

День защиты детей отметили во всех райцентрах

В пресс-службе правительства сообщили "Кавказскому узлу", что концерты и выставки ко Дню защиты детей организованы во всех культурных центрах Нагорного Карабаха.

Блогер "Кавказского узла" Альберт Восканян в своем посте в блоге "Альберт Восканян. Нагорный Карабах. Фотоблогер" опубликовал фотоотчет о посещении Шушинской картинной галереи, где 1 июня прошла выставка картин детей Ванкской (Мартакертский район) и Шушинской школ искусств.

"Я посмотрел все работы детей и в одном из них не нашёл и намёка на агрессию. Думаю, есть над чем поразмыслить... Сегодня всемирный День защиты детей. Хочется, чтобы они, дети, никогда не голодали, не плакали, не знали бы лишений, и мы, взрослые, за это в ответе. И этот день нам напоминание о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия", - написал блогер.