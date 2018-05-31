Сотрудник полиции. Фото: Максим Тишин / Югополис

31 мая 2018, 09:22

Полицейский обвинен в убийстве подростка в Северной Осетии

Передано в суд дело бывшего оперуполномоченного отдела Центра противодействия экстремизму МВД в Моздокском районе, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего подростка в 2010 году. 

По данным следствия, вечером 22 июля 2010 года на улице Моздока обвиняемый стал избивать подростка, к которому у него были неприязненные отношения из-за давнего конфликта. Когда потерпевший оказал сопротивление, полицейский достал табельный пистолет и стал избивать подростка им. В результате потерпевший скончался, после чего полицейский скрылся, рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Северной Осетии.

Уголовное дело было возбуждено более семи лет назад. Установить обвиняемого правоохранительным органам удалось только в октябре 2017 года, полицейский был задержан на территории соседней республики и этапирован во Владикавказ. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Дело передано в суд, сообщается на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2017 года владикавказский полицейский был обвинен в убийстве жены. Его супруга скончалась в больнице после избиения.

Примечание:

"Житель Северной Осетии пожаловался на избиение сына силовиками", "Уволены следователи по делу о смерти Цкаева", "Семья Цкаева потребовала переквалифицировать обвинение на "убийство"".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

31 мая 2018, 10:23

31 мая 2018, 09:58

31 мая 2018, 09:27

31 мая 2018, 09:22

31 мая 2018, 08:44

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты