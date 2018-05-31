Полицейский обвинен в убийстве подростка в Северной Осетии

31 мая 2018, 09:22

Передано в суд дело бывшего оперуполномоченного отдела Центра противодействия экстремизму МВД в Моздокском районе, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего подростка в 2010 году.

По данным следствия, вечером 22 июля 2010 года на улице Моздока обвиняемый стал избивать подростка, к которому у него были неприязненные отношения из-за давнего конфликта. Когда потерпевший оказал сопротивление, полицейский достал табельный пистолет и стал избивать подростка им. В результате потерпевший скончался, после чего полицейский скрылся, рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Северной Осетии.

Уголовное дело было возбуждено более семи лет назад. Установить обвиняемого правоохранительным органам удалось только в октябре 2017 года, полицейский был задержан на территории соседней республики и этапирован во Владикавказ. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Дело передано в суд, сообщается на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2017 года владикавказский полицейский был обвинен в убийстве жены. Его супруга скончалась в больнице после избиения.