31 мая 2018, 01:37

Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Краснодарском крае

Спасатели предупредили о высоком риске пожаров на Кубани в первые дни лета.

Как сообщал "Кавказский узел", спасатели прогнозировали пожароопасность пятого класса в северной части Краснодарского края в период с 14 по 15 мая.

Высокий риск возникновения пожаров возможен в северо-восточных  районах Краснодарского края ожидается 1 и 2 июня, сообщило 31 мая на своем сайте МЧС по Краснодарскому краю.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", температура воздуха днем 1 июня в Краснодаре +20 градусов, облачно, скорость ветра составит 7 метров в секунду. Температура воздуха днем 2 июня прогнозируется +19 градусов, ясно, скорость ветра составит 8 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели сообщили о риске пожаров в Ростовской области и Калмыкии", "МЧС предупредило о риске пожаров в четырех регионах юга России", "Экстренное предупреждение объявлено в Калмыкии".

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