Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Краснодарском крае

31 мая 2018, 01:37

Спасатели предупредили о высоком риске пожаров на Кубани в первые дни лета.

Как сообщал "Кавказский узел", спасатели прогнозировали пожароопасность пятого класса в северной части Краснодарского края в период с 14 по 15 мая.

Высокий риск возникновения пожаров возможен в северо-восточных районах Краснодарского края ожидается 1 и 2 июня, сообщило 31 мая на своем сайте МЧС по Краснодарскому краю.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", температура воздуха днем 1 июня в Краснодаре +20 градусов, облачно, скорость ветра составит 7 метров в секунду. Температура воздуха днем 2 июня прогнозируется +19 градусов, ясно, скорость ветра составит 8 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.