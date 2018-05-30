Сочинский застройщик заподозрен в мошенничестве

30 мая 2018, 23:41

Председатель ЖСК в Сочи заключал договоры паевых взносов в возведение дома, на строительство которого не выдано разрешение, сообщила прокуратура.

Ведомство провело проверку после обращения двух сочинок, вложивших в строительство дома 7,8 миллиона рублей. Правоохранители устанавливают и других потерпевших.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Краснодарского края.

"Кавказский узел" не располагает комментариями подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17-18 апреля силовики задержали в Краснодаре и Сочи 15 застройщиков и чиновников по делам, связанным с нарушением прав дольщиков.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или стремится обезопасить себя от такого риска, собраны в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".