27 мая 2018, 13:48

Журналист Антон Чаблин избит в Ставрополе

Ставропольский журналист Антон Чаблин связал избиение со своей журналистской деятельностью.

Антон Чаблин неоднократно комментировал "Кавказскому узлу" происходящие в Ставропольском крае события, из недавних - спецоперации в Невинномысске и в Ставрополе.

Нападение на Антона Чаблина произошло, по его словам, вечером 26 мая на проспекте Карла Маркса в Ставрополе. Как рассказал сам Чаблин, двое нападавших догнали его на улице. Фамильярно обратившись к Чаблину, один из них со словам: "Будешь знать, как язык распускать!" ударил журналиста в лицо, после чего оба нападавших скрылись на автомобиле.

Журналист счел, что нападение связано с его журналистской деятельностью, и обратился в полицию с заявлением. Чаблин предложил расследовать нападение по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование журналистской деятельности, сопряженное с применением насилия), сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии".

По информации издания, одной из вероятных причин нападения журналист считает серию публикаций  "о коррупции во время распределения участков в Кавминводах и Ставрополе".

На странице Чаблина в Facebook 16 мая были опубликованы ссылки на два материала журналиста: в одном из них речь шла о планах правительства России потратить в ближайшие два года почти миллиард рублей на благоустройство Кисловодска и о разрушении городских памятников, в другом - о требовании жителей Ставрополя сохранить архитектурный комплекс на улице Морозова.

Примечание:

"Жители Ставрополя оказались недостаточно информированы об открытии штаба Навального", "Журналисты напомнили о скандалах вокруг мэра Пятигорска Травнева", "Жители Пятигорска назвали приоритетами Скрипника решение проблем дорог и ЖКХ".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 мая 2018, 14:54

27 мая 2018, 13:48

27 мая 2018, 12:42

27 мая 2018, 11:45

27 мая 2018, 10:48

Темы дня

События дня

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Новости

Все новости

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты