Журналист Антон Чаблин избит в Ставрополе

27 мая 2018, 13:48

Ставропольский журналист Антон Чаблин связал избиение со своей журналистской деятельностью.

Антон Чаблин неоднократно комментировал "Кавказскому узлу" происходящие в Ставропольском крае события, из недавних - спецоперации в Невинномысске и в Ставрополе.

Нападение на Антона Чаблина произошло, по его словам, вечером 26 мая на проспекте Карла Маркса в Ставрополе. Как рассказал сам Чаблин, двое нападавших догнали его на улице. Фамильярно обратившись к Чаблину, один из них со словам: "Будешь знать, как язык распускать!" ударил журналиста в лицо, после чего оба нападавших скрылись на автомобиле.

Журналист счел, что нападение связано с его журналистской деятельностью, и обратился в полицию с заявлением. Чаблин предложил расследовать нападение по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование журналистской деятельности, сопряженное с применением насилия), сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии".

По информации издания, одной из вероятных причин нападения журналист считает серию публикаций "о коррупции во время распределения участков в Кавминводах и Ставрополе".

На странице Чаблина в Facebook 16 мая были опубликованы ссылки на два материала журналиста: в одном из них речь шла о планах правительства России потратить в ближайшие два года почти миллиард рублей на благоустройство Кисловодска и о разрушении городских памятников, в другом - о требовании жителей Ставрополя сохранить архитектурный комплекс на улице Морозова.