25 мая 2018, 17:30

Следком отреагировал на протест уборщиц в Махачкале

Следственный комитет организовал проверку информации о невыплате зарплаты бывшим работницам коммунальной компании в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая 15 бывших сотрудниц управляющей компании "Новый город" на пикете в Махачкале сообщили, что в течение двух месяцев не получают зарплату. Они потребовали выплаты долгов по зарплате и официального оформления трудовых отношений с муниципальным предприятием "Горзеленхоз".

После ликвидации в 2014 году городского комбината по благоустройству уборкой мусора в Махачкале занималась клининговая компания "Каспий-инвест", которая в 2015 году была переименована в "Эко-М", а затем в управляющую компанию "Новый город". 2 апреля прокуратура заявила, что с ряда улиц в Махачкале несколько дней не вывозился мусор, и потребовала от УК "Новый город" навести порядок. 7 апреля власти города объявили о смене компании по уборке города.

После публикации в интернет-СМИ информации о невыплате зарплаты уборщицам клининговой компании республиканское управление Следственного комитета организовало процессуальную проверку для проверки обстоятельств произошедшего, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

"По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте управления.

Примечание:

"Работники МУПа в Махачкале пожаловались на невыплату зарплат", "Глава компании в Дагестане заподозрен в невыплате зарплаты шести работникам", "Руководитель управляющей компании в Дагестане оштрафован за невыплату зарплаты".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 мая 2018, 17:33

25 мая 2018, 17:30

25 мая 2018, 16:33

25 мая 2018, 16:16

25 мая 2018, 16:12

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты