Следком отреагировал на протест уборщиц в Махачкале

25 мая 2018, 17:30

Следственный комитет организовал проверку информации о невыплате зарплаты бывшим работницам коммунальной компании в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая 15 бывших сотрудниц управляющей компании "Новый город" на пикете в Махачкале сообщили, что в течение двух месяцев не получают зарплату. Они потребовали выплаты долгов по зарплате и официального оформления трудовых отношений с муниципальным предприятием "Горзеленхоз".

После ликвидации в 2014 году городского комбината по благоустройству уборкой мусора в Махачкале занималась клининговая компания "Каспий-инвест", которая в 2015 году была переименована в "Эко-М", а затем в управляющую компанию "Новый город". 2 апреля прокуратура заявила, что с ряда улиц в Махачкале несколько дней не вывозился мусор, и потребовала от УК "Новый город" навести порядок. 7 апреля власти города объявили о смене компании по уборке города.

После публикации в интернет-СМИ информации о невыплате зарплаты уборщицам клининговой компании республиканское управление Следственного комитета организовало процессуальную проверку для проверки обстоятельств произошедшего, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

"По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте управления.