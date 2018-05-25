Глава дагестанского села заподозрен в превышении полномочий

25 мая 2018, 16:07

Бывший глава села Гуниб в Дагестане стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий и служебном подлоге после передачи местному жителю прав на земельный участок.

По версии следствия, в декабре 2010 года подозреваемый подписал документы с ложными сведениями о наличии у местного жителя права собственности на земельный участок площадью 650 квадратных метров. При этом торгов на этот участок не проводилось и не было обращения в соответствующие уполномоченные органы администрации муниципального образования, заявили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану.

В отношении бывшего главы села возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте в махинациях с землей был заподозрен глава одного из сел в Хунзахском районе Дагестана. Он подписал подложную выписку, на основании которой муниципальный земельный участок был передан в собственность его жене, заявила прокуратура.