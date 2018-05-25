Житель Чечни оштрафован за публикацию песен Муцураева

25 мая 2018, 15:25

Житель Наурского района Чечни, разместивший в социальной сети запрещенные песни Тимура Муцураева, оштрафован на 1,5 тысячи рублей, сообщили сегодня в прокуратуре Чечни.

Запрещенные песни барда сотрудники прокуратуры нашли при мониторинге в Интернете.

"Суд Наурского района республики 24 мая приговорил к административному штрафу в 1,5 тысячи рублей местного жителя, ранее разместившего на своей странице в соцсети "ВКонтакте" несколько запрещенных песен Муцураева. Указанные действия подпадают под определение статьи 20.29 Кодекса об административных правонарушениях (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов)", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в прокуратуре региона.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле за публикации песен Муцураева были оштрафованы трое жителей Чечни.

Тимур Муцураев обрел популярность в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял песни о войне на русском языке, а позднее в его творчестве появились религиозные мотивы и призывы к джихаду. Некоторые его песни признаны экстремистскими и запрещены, их распространение наказывается штрафом или административным арестом. По подсчетам "Кавказского узла", с 2016 года по меньшей мере 11 человек были оштрафованы в Чечне за публикации запрещенных песен Муцураева.

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