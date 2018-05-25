Суд в Ереване отказался продлевать арест Салмана Севера

25 мая 2018, 04:29

Суд в Ереване отказался продлить арест Богдану Калюсскому, известному как блогер Салман Север. 30 мая он выйдет на свободу, сообщил глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

Как сообщал "Кавказский узел", мусульманский активист и блогер Богдан Калюсский (в прошлом гражданин России Максим Байдак), известный как Салман Север был задержан 30 марта в Ереване. Правозащитники из пяти стран обратились к властям Армении с призывом его освободить. Генпрокуратура Армении заявила, что наличие у блогера двух паспортов на разные имена позволяет предположить пересечение им госграниц по поддельным документам. Апелляционный суд Армении 24 апреля отказался освободить блогера. 23 мая стало известно, что Салман Север получил удостоверение соискателя статуса беженца в Армении

В России в отношении Байдака возбуждено уголовное по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. По мнению следователей, Север оправдывал обвиняемых по делу "приморских партизан", хотя ни один из фигурантов дела не был осужден за терроризм. Переехав в 2016 году в Украину, Байдак получил гражданство этой страны и сменил имя, став Богданом Калюсским. После встречи с представителем ереванского офиса Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН Калюсский-Байдак попросил убежища в Армении. Правозащитники призвали не допустить его экстрадиции в Россию, где активисту могут угрожать пытки.

Суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении ареста вечером 24 мая, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник Артур Сакунц.

Он отметил, что срок судебной санкции на арест Богдана Калюсского истекает 30 мая, и следователь, в соответствии с законом, представил в суд ходатайство о продлении ареста еще на два месяца.

"Сторона защиты возразила, заявив о необоснованности содержания под стражей. Суд постановил изменить меру пресечения и освободить нашего доверителя под залог в размере одного миллиона драмов (около 2100 долларов). До 30 мая защита внесет залог на депозит суда, и в день истечения срока ареста Богдан Калюсский выйдет на свободу", - заявил правозащитник.

Вопрос экстрадиции блогера в Россию снят с повестки, добавил Сакунц.