Салман Север (Максим Байдак). Фото скриншот youtube канала пользователя Союз чести https://www.youtube.com/watch?v=CnVnQo3Uuho

24 мая 2018, 03:13

Салман Север получил удостоверение соискателя статуса беженца в Армении

Миграционная служба Армении предоставила удостоверение соискателя временного убежища Богдану Калюсскому, известному, как блогер Салман Север. Представители Калюсского призывают власти Армении прекратить уголовное преследование в отношении него.

Как сообщал "Кавказский узел", правозащитники из пяти стран призвали власти Армении освободить арестованного в Ереване гражданина Украины, мусульманского активиста и блогера Богдана Калюсского (в прошлом гражданина России Максима Байдака), известного как Салман Север. Генпрокуратура Армении заявила, что наличие у него двух паспортов на разные имена позволяет предположить пересечение им госграниц по поддельным документам. Апелляционный суд Армении 24 апреля отказался освободить Салмана Севера.

В России в отношении Байдака возбуждено уголовное по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. По мнению российских силовиков, Север оправдывал обвиняемых по делу "приморских партизан", хотя ни один из фигурантов дела не был осужден за терроризм. Переехав в 2016 году в Украину, Байдак получил гражданство этой страны и сменил имя, став Богданом Калюсским. После встречи с представителем ереванского офиса Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН Калюсский-Байдак попросил убежища в Армении. Правозащитники призвали не допустить его экстрадиции в Россию, где активисту могут угрожать пытки.

Богдан Калюсский, известный также как Салман Север, получил удостоверение соискателя статуса беженца, рассказал 22 мая корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

По его словам, что полученное удостоверение не позволит экстрадировать Калюсского в Россию.

Сакунц напомнил, что Калюсский преследуется в России с 2013 года, его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористических действий.

"Уголовным кодексом Армении не предусмотрено подобное ограничение свободы слова. Подобное поведение в Армении не преследуется законом и не привлекается человек за это к уголовной ответственности", - отметил Сакунц.

Сакунц рассказал, что Богдан Калюсский продолжает содержаться в Нубарашенской тюрьме, на первом этаже учреждения, где "нечеловеческие условия".

По его словам, представители Калюсского обратились к властям Армении с призывом прекратить "незаконное уголовное преследование в отношении него".

Информацию о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Лапшин заявил об отсутствии жалоб на содержание в бакинском СИЗО", "Активисты потребовали от посла Белоруссии покинуть Армению", "Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Лапшина на решение о его выдаче Баку".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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