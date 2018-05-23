Отсрочены выплаты долгов шахтерам "Замчаловского антрацита"

23 мая 2018, 23:25

Бывшим шахтерам "Замчаловского антрацита" выплатят всю сумму задолженности по зарплате после 1 июня, а обещанной в мае частичной выплаты долга не будет, сообщил замглавы Гуково Евгений Яковлев.

Как информировал "Кавказский узел", бывшие работники обанкротившейся компании "Кингкоул" с середины 2016 года проводят в Гуково акции протеста, требуя выплаты задолженности по зарплате и выдачи пайкового угля. 16 мая конкурсный управляющий шахты "Замчаловский антрацит" сообщил "Кавказскому узлу", что деньги от состоявшейся в апреле продажи шахты и оборудования обогатительной фабрики "Замчаловская" поступили на счет. В апреле он пообещал шахтерам выплату части долга в мае.

На сегодняшний пикет у ДК шахты "Ростовская" в Гуково вышли, несмотря на дождь, 62 человека. Собравшиеся задавали вопросы об обещанном пайковом угле и о выплате задолженности по зарплате работникам "Замчаловского антрацита". Сумма долга предприятия перед работниками составляет 32 миллиона рублей, сотрудники ждали выплат на текущей неделе, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На пикете шахтеры предположили, что обещания пайкового угля с наступлением теплого времени года забыты, однако выплаты обещанных денег горняки ждут в ближайшее время.

22 мая конкурсный управляющий забрал документы 160 человек для выплат, а деньги начнут выплачивать с 1 июня, сообщил сегодня замглавы Гуково Евгений Яковлев корреспонденту "Кавказского узла".

Яковлев напомнил, что 29 мая состоится суд, на котором будет решаться вопрос о переносе выплат горнякам из второй очереди в первую. Чиновник также пояснил, что людей попросили представить новые документы на случай изменения банковских реквизитов для выплат у кого-то из бывших работников предприятия.

Люди ждали начала выплат уже на этой неделе, потому что планировалось начать выплаты из средств, которые находились на счету у конкурсного управляющего - около 3 миллионов рублей, но затем было решено дождаться суда и выплатить положенные деньги всем. Губернатор Ростовской области распорядился выплатить работникам "Замчаловского антрацита" всю сумму задолженности по чистой зарплате - 32 миллиона рублей, выплаты будет производить региональная корпорация развития из средств от продажи шахт "Ростовская" и "Замчаловская", оборудования обогатительной фабрики, зданий и сооружений, уточнил Евгений Яковлев.

Также на сегодняшнем пикете шахтеры снова собирали подписи под обращением к губернатору Ростовской области с просьбой выплатить всю задолженность из средств резервного фонда региона. Участник пикета Александр Иляев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что обратился с просьбой о помощи к замглавы законодательного собрания Ростовской области Сергею Михалеву и тот заявил, что "скоро пойдут выплаты".

По словам Александра, его семья испытывает серьезные трудности с деньгами: жена тяжело болеет, а пенсии не хватает на покупку лекарств, коммунальные услуги и продукты.

Сегодня шахтеры подали в администрацию города два заявления на проведение пикетов 28 и 30 мая. Если городская администрация откажется согласовать акции в связи со скорым началом чемпионата мира по футболу, акции не прекратятся, но собираться придется в частных дворах, заявили горняки корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат". Также на "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Шахты Ростовской области: аварии и протесты".