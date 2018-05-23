Подросток возле машины. Фото: кадр видео Нурмагомеда Астарханова https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=A8kHYg7CJlU

23 мая 2018, 17:00

Дагестанский полицейский обвинен в избиении подростка

Бывший сотрудник ППС в Дербенте, который нанес побои подростку и насильно удерживал его в машине, обвинен в превышении полномочий, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта, по результатам следственной проверки об избиении подростка в Дербенте был уволен командир взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы. 4 апреля против него было возбуждено дело по статье о превышении полномочий.

По данным следствия, инцидент произошел 24 февраля. 16-летний подросток, не заметивший автомобиля полицейского, освободил ему дорогу только после гудка. Сотрудник полиции вышел из машины, догнал подростка, ударил его и насильно затолкнул в салон автомобиля. На YouTube опубликовано видео с названием "Сотрудник полиции в Дербенте избил подростка", на котором видно, как полицейский в форме догоняет подростка и силой заталкивает его в машину. Через некоторое время после того, как мальчик оказался в автомобиле, полицейский отпускает его. По состоянию на 16.40 мск 23 мая видео набрало 8345 просмотров.

По мнению следователей, полицейский причинил ребенку физические и нравственные страдания, существенно нарушив при этом его права. Кроме того, своими действиями он подорвал авторитет органов внутренних дел.

Бывшему командиру взвода отдельного батальона ППС предъявлено обвинение по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК России (совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением насилия), дело передано в суд, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Ингушетии.

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало. Название суда, в котором будет рассматриваться это дело, в сообщении следствия не указано.

Примечание:

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