Жители Сухума раскритиковали подорожание проезда в маршрутках

23 мая 2018, 16:24

Проезд в маршрутных такси Сухума подорожал с 15 до 20 рублей, при этом цена поездки не соответствует качеству обслуживания, заявили местные жители. Водители маршруток назвали повышение стоимости проезда вынужденной мерой.

15 мая водители маршрутных такси в Сухуме повысили цену на проезд с 15 до 20 рублей. После запрета властей на повышение стоимости проезда, утром 16 мая, водители маршрутных такси в Сухуме не вышли в рейс. Забастовка продлилась до вечера 18 мая, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

В ходе встречи с участием водителей представители Сухумского горсобрания предложили увеличить стоимость проезда с 1 сентября 2018 года, отмечается в сообщении от 15 мая на сайте горсобрания.

Однако, согласно сообщению, представители водителей маршрутных такси после встречи, поговорив со своими коллегами, заявили, что они не согласны с предложением депутатов. "Мы понимаем, что депутаты Собрания хотят нам помочь, однако не верим, что это возможно, и потому не намерены ждать. Стоимость проезда уже увеличена и таковой она останется", – цитируется заявление водителей в сообщении.

При этом депутаты Сухумского горсобрания 18 мая приняли решение оставить цену за проезд на маршрутных такси в черте города прежней. "Отказать руководству унитарного предприятия "Сухумское АТП" в увеличении стоимости проезда в микроавтобусах по городским маршрутам. Тариф на проезд в микроавтобусах оставить без изменения – 15 рублей", – говорится в решении Сухумского горсобрания, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

Жители Сухума обвинили маршрутчиков в плохом качестве обслуживания

Несмотря на то, что официально цена поездки осталась прежней, водители берут за проезд 20 рублей, вместо 15, заявили корреспонденту "Кавказского узла" жители Сухума, назвав увеличение стоимости проезда "беспределом".

"Я знаю, что цена осталась прежней, но водители всё равно берут по 20 рублей за проезд. Даю ему 15 рублей, а он как давай на меня кричать. Буду ездить на автобусах или троллейбусах. Нет никакого желания садиться в маршрутки", – рассказала жительница Сухума Ирина.

По ее словам, "из десяти маршруток только две в нормальном состоянии". "В остальных кресла шатаются, грязь, сигаретный дым, музыка на полную катушку, несётся как угорелый. Я готова платить 20 рублей, но за хорошее качество. То, что сегодня мы видим, – беспредел", – подчеркнула она.

О том, что вынужден был заплатить за проезд больше, рассказал и житель столицы Абхазии Тимур.

"Заплатил за себя и жену, дал 50 рублей, а он мне даёт сдачу 10, хотя должен 20. Я промолчал, потому, что очень торопился и не хотел портить настроение себе и жене. Но в следующий раз буду говорить по-другому", – отметил он.

По словам жителя Сухума, повышение тарифа не отразилось на его семейном бюджете, но он уверен, что данный прецедент может негативно сказаться на экономической ситуации в республике. "Сегодня разрешат одним, завтра захотят поднять маршрутчики, работающие по таким рейсам, как Сухум – Псоу. Потом поднимутся цены на хлеб, молоко, овощи и так далее", – уверен Тимур.

Повышение цен на проезд значительно повлияло на бюджет многих семей, считает педагог одной из сухумских школ. "С нашими зарплатами и пенсиями, наоборот, нужно делать цены ниже. Например, я езжу с одной пересадкой каждый день. Маршрутка и автобус. У меня в день уходит 50 рублей. В месяц в среднем 2 000 рублей. Это с моей зарплатой в 8 000 рублей. В нашей школе есть дети, чьи родители не имеют работы и живут на социальные пособия, представьте, как им быть", – пояснила корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

В Сухуме, помимо маршрутных такси, также есть автобусные и троллейбусные рейсы. Цена за проезд в автобусе составляет 10 рублей, в троллейбусе – 5 рублей, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Водители маршрутных такси назвали повышение тарифов обоснованным

Повышение тарифа необходимо для нормального обслуживания машин, считают опрошенные "Кавказским узлом" водители маршрутных такси Сухума.

"Я работаю по направлению Келасур – Рынок. За рейс в одну сторону получается заработать порядка 500 рублей. Таких рейсов в день – два-три. Где-то 500 рублей уходит на топливо. Ещё около 250 рублей – диспетчерам и за путёвки. Ну и по мелочи – помыть машину, что-то подремонтировать", – рассказал один из водителей маршруток на условиях анонимности.

По словам еще одного водителя маршрутного такси, "на заработанные деньги очень сложно кормить семьи". "А ещё нужно машину починить, бензин залить. При таких обстоятельствах нам очень сложно работать", – подчеркнул он.

Чиновники заявили о необходимости контроля в транспортной сфере

Неопрятные водители, не соблюдающие ПДД, подрывают имидж страны, заявил в ходе заседания 18 мая министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, призвав навести порядок в этой отрасли.

"У туристов после пересечения государственной границы первое впечатление об Абхазии складывается от водителей автотранспорта, которые доставляют их до места отдыха. Нельзя забывать, что этих туристов ждет вся страна – люди, которые занимаются малым бизнесом и рассчитывают на этот сезон. И то поведение, которое имеет место, абсолютно неприемлемо для страны, которая позиционирует себя как курортная. Это имидж нашей страны", – цитируются слова Ардзинбы в сообщении от 18 мая на сайте Минэкономики Абзахии.

Он также отметил, что, несмотря на отсутствие должного внимания к проблемам автотранспорта со стороны государства, это не дает никому права устраивать такого рода "беспредел". "Это дикость, что надо ждать, когда заполнится маршрутное такси, и только потом водитель соизволит поехать по маршруту. Бывали и такие случаи, что если до конца маршрута остается мало людей, то их просто высаживали", – констатировал он.

После совещания министр экономики Адгур Ардзинба обратился к региональным предприятиям с просьбой представить в письменном виде в Государственное управление по транспорту проблемы и предложения по приведению транспортной сферы в надлежащий вид.