21 мая 2018, 23:21

Полицейский обвинен в получении взятки на Кубани

Дело бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в получении взятки и фиктивной постановке на учет иностранных граждан в Северском районе, передано в суд, сообщили сегодня следователи.

По версии следствия, в марте 2017 года полицейский за взятку в размере 30 тысяч рублей изготовил уведомления о прибытии иностранцев, после чего зарегистрировал их в отделе по вопросам миграции. 16 человек были фиктивно зарегистрированы по месту пребывания в станицах Северской и Крепостной. При этом, собственники жилья не были уведомлены об этом и не давали своего согласия, проинформировали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Полицейский обвиняется в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ) и фиктивной постановке на учет иностранных граждан (ст.322.3 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд, сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле во взяточничестве был обвинен кубанский следователь. По данным Следкома, он получил 700 тысяч рублей при расследовании крупного мошенничества.

Примечание:

"Кубанский чиновник задержан по делу о мошенничестве на два миллиона", "Замначальника отдела ГИБДД на Кубани обвинен во взяточничестве", "Двое краснодарских полицейских заподозрены в получении взятки".

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