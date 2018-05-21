Активисты в Светлом Яре обжаловали решения по вопросу переноса свалки

21 мая 2018, 18:13

Жители Светлого Яра обжаловали сегодня решения судов по искам о переносе свалки из Волгограда без публичных слушаний и о лицензии компании, которая перевозит отходы на пруд-накопитель рядом с их поселком.

Как информировал "Кавказский узел", жители Светлого Яра через суд требовали признать, что местные власти не проводили публичные слушания о переносе свалки в Светлоярский район. При этом прокуратура рапортовала, что участники публичных слушаний 30 мая 2017 года одобрили проект ликвидации пруда-накопителя. 12 апреля суд отказал в удовлетворении иска жителей Светлого Яра к администрации района и главе поселка о непроведении публичных слушаний по проекту переноса свалки. 10 апреля суд также отказался удовлетворить другой иск жителей Светлого Яра, требовавших признать незаконной лицензию компании, вывозившей отходы со свалки в Кировском районе Волгограда на пруд-накопитель в Светлом Яре.

В июле 2017 года началась ликвидация свалки в Кировском районе Волгограда, подрядчик пообещал завершить работы к чемпионату мира по футболу. Отходы вывозили на пруд-накопитель синтетических жирных кислот в Светлоярский район. Местные жители потребовали разобраться в обстоятельствах переноса свалки и провели несколько одиночных пикетов, протестуя против ухудшения экологической ситуации в их районе. Пикетчики пожаловались на проблемы со здоровьем.

Активисты из Светлого Яра сегодня подали в Светлоярский районный суд две апелляционные жалобы. Они потребовали отменить решения судов первых инстанций от 12 и 10 апреля и удовлетворить требования жителей, сообщила член инициативной группы жителей Светлого Яра Ольга Завгороднева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активистки, машины продолжают возить мусор на пруд-накопитель. Местные жители готовят жалобы на имя президента России.

"Мы готовим две жалобы президенту с учетом того, что назначен новый министр природных ресурсов и экологии. Одна жалоба касается пруда-накопителя, другая - сводная по экологической ситуации в Светлом Яре", - рассказала Ольга Завгороднева.

Министерство природных ресурсов и экологии 18 мая возглавил Дмитрий Кобылкин, бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа. Кобылкин сменил на посту министра Сергея Донского, который возглавлял ведомство в течение последних шести лет.

Завгороднева указала, что засыпка пруда-накопителя жирных кислот ведется с грубым нарушением проекта.

"Мусор возят, активизировались. По нашим данным, возят 50 машин, но подсчитать их сложно – то идут одна за другой, то делают перерыв. Пруд сейчас отсыпают сверху строительными отходами, а пересыпку сорбентами не начинали. [Компания-подрядчик] не имеет права засыпать все 53 га пруда мусором, по проекту они должны работать участками – засыпать отходами участок пруда, затем обезвреживать его сорбентом, и лишь потом переходить к следующему участку. Жители также жалуются на отсутствие подъездной дороги к пруду, как это прописано в проекте. Сейчас стало сухо, самосвалы поднимают пыль столбом. Из-за нарушения технологии территория по пути следования машин замусорена пластиком – стаканами, пакетами", - рассказала активистка.

По словам жителя Светлого Яра Игоря Красовского, в последние дни "интенсивность перевозки спала, но перед выходными было много машин". "Вокруг пруда много мусора разнесло. Парень летал на дельтаплане и делал съемки, на фото видно, что на пруду появилась какая-то жидкость. Дорога от трассы до самого пруда должна быть выложена плитами, не никто не выкладывал. Когда машины едут, то пыль летит или на Светлый Яр, или на техникум, или в поле, где работают люди", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ольга Завгороднева также рассказала, что получила ответ от Ростехнадзора о проверке деятельности компании-подрядчика, которая занимается перевозкой отходов. По итогам проведенной в декабре 2017 года внеплановой проверки установлено, что компания не выполнила ни одного пункта ранее выданного предписания.

Компания была привлечена к административной ответственности и получила "предписание об устранении нарушений законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) со сроком исполнения – 25 июня 2018 года, по истечении срока будет проведена внеплановая проверка", говорится в ответе Ростехнадзора от 17 мая, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Активисты получили также ответ из областной прокуратуры, которая провела осмотр пруда-накопителя в апреле. В документе говорится, что компания-подрядчик выполняет первый этап проекта по ликвидации пруда-накопителя, обрабатывая первый слой отходов, и пока не приступила к размещению над ним слоя сорбентов. "При этом осмотром территории, прилегающей к пруду-накопителю, установлено размещение ориентировочно 3 тысяч кубометров сорбента", - сказано в ответе прокуратуры от 4 мая, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".